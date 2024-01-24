أبطال عالم مارفل الخارقون في دبي 31 الجاري

يعد عرض الأعمال المسرحية المستوحاة من عالم مارفل واحداً من أكثر العروض المسرحية إثارة وشعبية في الوقت الحالي، وخلال عرضه المباشر الأول في دبي يقدم أبطاله الخارقون وأكثر من 25 شخصية قادمة من عوالم قصص ((الكومكيس)) تجربة فريدة تجمع بين الإثارة السينمائية والقوة السحرية للمسرح.

يتميز هذا العرض بعدة جوانب تجعله تحفة فنية، وذلك على مسرح كوكا كولا أرينا من 31 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل.

وحول أهمية عرض العمل للمرة الأولى في دبي يقول المتحدث الرسمي باسم ((عالم مارفل)) نك موران، والذي يطل أيضاً على الجمهور بشخصية ((دكتور سترينج)): ((هذه هي المرة الثانية التي أزور فيها دبي، حيث جئت في عام 2018 بغرض السياحة والتعرف على ثقافة وشعب دولة الإمارات وأنا هنا اليوم كجزء من فريق عمل ضخم مكون من أكثر من 50 شخصاً أمام المسرح وخلف الكواليس لتقديم العرض على مسرح كوكا كولا)).

روائع الكوميكس

ويضيف نك موران خلال زيارة الــ ((البيان)) لكواليس العمل: ((تعتبر إمارة دبي محطة رئيسية بلا شك لعروض المسرح والفنون الأدائية الشهيرة حول العالم، كونها تمتلك جمهوراً واسع الاطلاع ومتعدد الجنسيات والثقافات، بالإضافة إلى أهمية الفعاليات والبرامج التي تغذي الثقافة الإماراتية بروائع فنون ((الكوميكس)) وأدب القصص المصورة التي بدأت بممارسة الكثيرين في إمارة دبي ودولة الإمارات للقراءة والمطالعة، وهو ما مهد الطريق أمامهم لاستقبال الأعمال السينمائية والكرتونية لقصص عشقوها في طفولتهم وعشقوا أبطالها وكبرت معهم)).

قصص ملحمية

وحول قصة العرض المسرحي المستوحى من شخصيات ((الكوميكس)) والأفلام الشهيرة التابعة لشركة مارفل، يؤكد نك موران أنه يتم تقديم شخصيات مارفل الخيالية المحبوبة بشكل ملحمي على المسرح، ما يمنح الجمهور فرصة للانغماس في عوالمهم المفضلة بطريقة جديدة ومثيرة، حيث تضم قصة العمل أبطال مارفل الخارقين ومنها شخصيات سبايدرمان وذي أفنغرز اللذين ينضم إليهما حراس المجرّة مثل ستار لورد وجامورا وغروت وروكيت ودراكس في معركة أسطورية للدفاع عن عالمهم في وجه قوى الشر، وينضم حراس بدعوة من دكتور سترينغ ليشاركوا في معركة حامية ضد الأشرار المتعاونين مع لوكي وغرين غوبلن. وتتظافر القوة المذهلة والقدرات الخارقة لدى كل من آيرون مان وثور وبلاك بانثر وهالك وبلاك ويدو معاً في منازعات شرسة تضع التلميذ في مواجهة معلّمه ويتعارك فيها الأخ مع شقيقه.

عناصر الإبهار

وحول أهمية التقنيات الحديثة في رفع قيمة العمل وعناصر الإبهار في العروض المباشرة يقول نك موران: ((بلا شك يمتلك العرض المسرحي ((عالم مارفل)) ضمن عناصر نجاحه أهم التقنيات للعرض والتي تجمع بين العروض المسرحية التقليدية وتقنيات الإنتاج الحديثة وتدريبات مكثفة استمرت لأكثر من 10 أسابيع وعلى مدار 6 أيام في الأسبوع 9 ساعات يومياً لتنفيذ التأثيرات الخاصة والتقنيات السمعية البصرية ببراعة تنقل الجمهور إلى عوالم موازية مليئة بالمغامرة والتشويق، ما يمنح الجمهور فرصة للانغماس في قصصهم المفضلة بطريقة جديدة ومثيرة وسط سرد قصصي يركز على القيم الإنسانية مثل الشجاعة والتضحية والعدالة، مما يجعل العرض تجربة مسلية وملهمة للجمهور من جميع الأعمار)).