إيلي خوري: «شارك تانك دبي» موطن تحقيق أحلام رواد الأعمال

مساحات مبتكرة واسعة تمنحها ((دبي للإعلام)) لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر حلقات الموسم الأول من ((شارك تانك دبي))، الذي يعرض مساء كل خميس على شاشة تلفزيون دبي، حيث نجح بعض مشتركي البرنامج في لفت انتباه إيلي خوري، أحد أعضاء لجنة المستثمرين في البرنامج، وهو معروف بخبرته الواسعة في مجالات الاستثمار والتسويق، لتحظى بعض المشاريع التجارية المشاركة بدعمه وتشجيعه، ما يعكس حرصه على رعاية أصحاب المواهب وتبني أفكارهم المبتكرة وحثهم على ضرورة الإبداع ومواصلة الاستثمار بمشاريعهم.

ويؤكد خوري أن ((شارك تانك دبي)) يمثل فرصة لرواد الأعمال لتحقيق أحلامهم وتنميتها، مبيناً أن البرنامج يتناسب مع طبيعة إمارة دبي التي تحولت إلى وجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأبرز العلامات التجارية العالمية.

انسجام

وفي سياق تعليقه على مدى انسجام فكرة البرنامج مع طبيعة دبي، قال إيلي خوري: ((نجحت دبي في أن تكون وجهة جاذبة لمشاريع الاستثمار والأفكار النوعية بفضل تنوع اقتصادها وريادتها العالمية وما تمتلكه من إمكانيات وبنى تحتية قوية تساعد على توفير فرص حقيقية لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع، حيث تواصل الإمارة مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤى واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية D33، فضلاً عن قدرتها على خلق بيئة استثمارية آمنة تحظى بثقة المستثمرين من حول العالم))، وأكد أن برنامج ((شارك تانك دبي)) يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال منح الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: ((فكرة برنامج ((شارك تانك دبي)) تتناسب تماماً مع طبيعة الإمارة التي رسخت مكانتها كعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار، وهو ما يجعل البرنامج موطن تحقيق الأحلام بالنسبة لرواد الأعمال والمشاركين فيه، كما يعكس جهودهم وإصرارهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة إلى جانب توسيع آفاقهم والارتقاء بها نحو مستويات أعلى)).

فرص

وأشار خوري إلى أن البرنامج مليء بالفرص النوعية التي يمكن لرواد الأعمال استغلالها. قائلاً: ((أسعى من خلال البرنامج إلى بث الأمل في نفوس المشاركين، ومنحهم ما يحتاجون إليه من استشارات وخبرات معينة تساعدهم على استكمال مشوارهم المهني، وتمكنهم من بناء استثمار ناجح)).

مسيرة مهنية طويلة يمتلكها إيلي خوري، فقد أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار، شركة ((فيفيوم هولدينج))، وهو يؤمن بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة ورواد الأعمال وإلهامهم ودعمهم، ولذلك فهو يوظف خبرته وعلاقاته للاستثمار في المواهب والأفكار وبناء العلامات التجارية الناجحة لخلق قيمة اقتصادية هادفة.

وإلى جانب قيادته لشركة ((فيفيوم هولدينج))، يشغل خوري منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة ((أومنيكوم الإعلامية)) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتمثل دوره في دعم وتمكين فريق العمل ليصبحوا رواداً في عالم التسويق.

شغف

ورغم التزاماته المهنية، يعتبر خوري من أبرز داعمي مجتمعات الفن والتصميم الإقليمية والعالمية، فضلاً عن كونه راعياً للفنون، وعضواً في لجنة الاستحواذ الخاصة بمؤسسة ((تيت)) للمعارض والأعمال الفنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة ((متحف الفن الحديث)) الذي يعد أحد أهم المتاحف الفنية في العالم، ويتميز خوري بشغفه تجاه الفنون، وهو يُعد ضيفاً دائماً على صالات العرض والمعارض الفنية والمتاحف، حيث يمنحه النظر إلى الأعمال الفنية شعوراً خاصاً بالبهجة، ويسعى إلى مشاركة هذه المشاعر مع محيطه عبر إحاطتهم بجماليات الفنون.

موسم

يشار إلى أن الموسم الأول من برنامج ((شارك تانك دبي)) نجح في استقطاب أكثر من 80 رائد أعمال من دولة الإمارات والمنطقة، وكان البرنامج قد عرض للمرة الأولى عالمياً في عام 2009، ويركز على دعم رواد الأعمال الناشئين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكن البرنامج منذ انطلاقته الأولى من تحقيق نجاح كبير على مستوى العالم بفضل تفرد فكرته وأهدافه، ما أهله للفوز بالعديد من الجوائز العالمية.