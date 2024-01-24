البطران: منتخبنا يمضي في الطريق الصحيح وعلينا دعمه معنوياً

راهن يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، على قدرة منتخبنا الوطني على مواصلة مشواره في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً بقطر بعد تأهله إلى مرحلة دور الستة عشر التي يلتقي فيها طاجيكستان يوم الأحد المقبل، ذاكراً أن مشوار ((الأبيض)) لن يتوقف قبل نصف النهائي على أقل تقدير، مؤكداً أن المنتخب يمضي في الطريق الصحيح وسيكون أفضل وأقوى في المستقبل القريب، مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم المعنوي له والصبر عليه حتى يحقق كل الطموحات التي تليق بنجاحات دولة الإمارات على الصعد كافة.

وقال البطران في حديث لـ ((البيان)): إنه كان على ثقة بنجاح المنتخب في مهمته الآسيوية الأولى بنيل بطاقة التأهل وتجاوز محطة البداية، من واقع الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة ولكرة القدم على وجه الخصوص، ذاكراً أن المنتخب أيضاً أثبت كفاءته وتميزه في مباراته الأولى أمام هونغ كونغ.

وأضاف: صحيح أننا كنا نأمل في نتائج ومستويات أفضل بالمرحلة الأولى لكن الجيد في الأمر أن المنتخب حقق هدفه بالتأهل، رغم أنه قدم عناصر شابة جديدة بقيادة جهاز فني ما زال في مرحلة البناء الأولى ويحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يقدم أفضل من الذي قدمه سابقاً.

مكاسب

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات إلى أهمية النظر إلى المكاسب التي حققها المنتخب من مشاركته الآسيوية حتى الآن، مبيناً أن المنتخب منح فرصة المشاركة للاعبين صغار اكتسبوا خبرة المباريات الكبيرة، وبإمكانهم مواصلة المشوار في الملاعب لسنوات طويلة مقبلة، مشيراً إلى أن تألق عناصر الخبرة والشباب خلق منافسة قوية بين اللاعبين، وأن هذه المنافسة من شأنها أن تساهم في تطوير قدرات المنتخب وتقدم له العديد من الحلول البديلة التي تساعده في البطولة الحالية ومشاركاته الخارجية المقبلة.

وشدد البطران على أهمية التفاؤل بالمنتخب وتقديم الدعم المعنوي له، وقال: منتخبنا الآن يحتاج إلى الدعم وليس إلى النقد، يجب أن نؤمن بقدراته وأن نقف خلفه سواء بالحضور في المدرجات أم بدعمه معنوياً من على البعد، صحيح أن النقد يساهم في تصحيح الأخطاء لكن لابد من اختيار التوقيت المناسب، كما أن هنالك أجهزة فنية وإدارية ترصد وتعرف كل التفاصيل وستقوم بدورها على الوجه الأكمل بعد الفراغ من المهمة الآسيوية.

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