4 لاعبين يكملون 38 مباراة متتالية خلال موسمين بالدوري

أكمل 4 من لاعبي أندية المحترفين من بينهم 3 حراس مرمى، المشاركة في 38 مباراة متتالية ببطولة الدوري خلال موسمين، وذلك بالظهور في 26 مباراة من نسخة الموسم الماضي، والمواصلة خلال الـ 12 جولة من مباريات النسخة الحالية، وهم خالد السناني حارس الوصل، عيسى أحمد حارس اتحاد كلباء، فهد الظنحاني حارس بني ياس، وزميله المدافع ساشا أفيكوفيتش.

تميز

وتؤكد المشاركة الدائمة تميز الرباعي ومحافظتهم على تألقهم داخل المستطيل الأخضر مع الانضباط الذي يبعدهم عن البطاقات الملونة والإيقاف عن المشاركة في المباريات بجانب ثقة الأجهزة الفنية في قدرتهم على العطاء، ويمتلك الرباعي الدافع والثقة للمحافظة على مواصلة العطاء مع الفرق التي يرتدون شعارها والتواجد المستمر في الملعب خلال بقية مشوار الموسم.

وشهد الموسم الماضي حصول 6 لاعبين على العلامة الكاملة ، منهم الرباعي المميز، إضافة إلى البرازيلي كلاوديو رافائيل مدافع الظفرة الذي غادر بعدها ملاعب الإمارات، وأحمد حمدان حارس مرمى خورفكان الذي لعب في الموسم الحالي 9 مباريات وغاب عن ثلاث.

فيما يعتبر فهد الظنحاني الأكثر تميزاً وسط لاعبي الدوري بتحقيقه إنجازاً كبيراً يتمثل في مشاركته بجميع المباريات خلال 5 مواسم متتالية بعدد 88 مباراة باستثناء مواجهة واحدة غاب عنها موسم 2020 - 2021 وخلال 8 مواسم متتالية ظل الظنحاني أساسياً بشعاري دبا الفجيرة وبني ياس وغاب 4 مباريات فقط،ولعب 182 مباراة، نتيجة لسلوكه الانضباطي واجتهاده في التدريبات ما جعله من أكثر حراس دورينا تميزاً وثباتاً في المستوى.

319

وإجمالياً يتربع علي خصيف ((36 عاماً)) حارس الجزيرة على قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري بصورة عامة بعدد 319 مباراة ليكون عميد لاعبي الدوري بعد أن ظهر في جميع مواسم الاحتراف بداية من موسم 2008 ــــ 2009 ومازال يواصل العطاء، ويحتل وليد عباس ((38 عاماً)) مدافع شباب الأهلي المركز الثاني بعدد 312.

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