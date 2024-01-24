مباراتان في بطولة الإمارات الدولية للبولو اليوم

تستأنف اليوم مباريات بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ 23، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك على ملاعب نادي غنتوت.

تأكيد وتعويض

وتبدأ جولة اليوم بلقاء فريقي أبوظبي بولو المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه في الجولة الماضية على لامار بولو، مع فريق AM بولو الساعي للتعويض إثر خسارته الافتتاحية أمام فريق بن دري بولو.

وتجمع المباراة الثانية بين فريقي غنتوت بولو الفائز في الجولة الأولى على بهنسالي بولو، وفريق لامار بولو الذي خسر في الافتتاح أمام أبوظبي بولو، ويدير مباريات البطولة الطاقم الدولي الأرجنتيني المؤلف من بيتر ماتياس وجاسون ديكسون.

ويتصدر لائحة الهدافين في البطولة، التي شهدت تسجيل 42 هدفاً في الأسبوع الأول، مهاجم فريق بن دري بولو اللاعب خالد بن دري برصيد 7 أهداف.

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