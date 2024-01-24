مباراتان في بطولة الإمارات الدولية للبولو اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستأنف اليوم مباريات بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ 23، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك على ملاعب نادي غنتوت.
تأكيد وتعويض
وتبدأ جولة اليوم بلقاء فريقي أبوظبي بولو المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه في الجولة الماضية على لامار بولو، مع فريق AM بولو الساعي للتعويض إثر خسارته الافتتاحية أمام فريق بن دري بولو.
وتجمع المباراة الثانية بين فريقي غنتوت بولو الفائز في الجولة الأولى على بهنسالي بولو، وفريق لامار بولو الذي خسر في الافتتاح أمام أبوظبي بولو، ويدير مباريات البطولة الطاقم الدولي الأرجنتيني المؤلف من بيتر ماتياس وجاسون ديكسون.
ويتصدر لائحة الهدافين في البطولة، التي شهدت تسجيل 42 هدفاً في الأسبوع الأول، مهاجم فريق بن دري بولو اللاعب خالد بن دري برصيد 7 أهداف.
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