20 دقيقة لا تكفي.. كامارا مهدد بالرحيل عن الجزيرة

أصبح الموريتاني أبوبكر كامارا مهاجم الجزيرة مهدداً بمغادرة كشوفات الفريق بعد أن اكتفى بالمشاركة لمدة 20 دقيقة فقط بشعار ((فخر أبوظبي)) في كأس رابطة المحترفين خلال الموسم الحالي مع غيابه التام عن مباريات الدوري.

واستعان الجزيرة بخدمات كامارا في أواخر سبتمبر الماضي قادماً من أولمبياكوس اليوناني تسبقه سمعة كروية جيدة.

ومنذ انضمامه إلى الجزيرة عانى المهاجم الموريتاني من الإصابة التي كانت سبباً في غيابه عن المشاركة .

وصادف شفاء كامارا من الإصابة توقف مباريات الدوري لمشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا، وانضمامه إلى منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حالياً بساحل العاج، لكن الإصابة طاردت اللاعب في أولى مشاركاته من جديد مع منتخب بلاده ضد بوركينا فاسو.

ومع تكرار تجدد الإصابة، والتعديلات الجديدة التي طرأت على مستوى الجهاز الفني للجزيرة باختيار الروماني ميريل رادوي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، يتوقع أن تشهد فترة التعاقدات الشتوية الحالية رحيل أبوبكر كامارا.

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