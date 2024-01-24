«عربية السيدات».. 8 منشآت رياضية متطورة تحتضن المنافسات

أعلنت اللجنة المنظمة العليا للنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، جاهزية 8 منشآت رياضية متطورة، تتوزع على مواقع مختلفة في مدن ومناطق الشارقة، لتوفير أفضل الظروف والخدمات للفرق العربية واللاعبات، وتراعي أعلى مستويات السلامة والأمان. وتنطلق البطولة في الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة 560 لاعبة من 15 دولة عربية، ويتم التنافس في 8 ألعاب رياضية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية نظمتها اللجنة المنظمة العليا للنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أخيراً لوفد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، للوقوف على جاهزية المنشآت والمرافق التي تحتضن تدريبات ومباريات الدورة، برئاسة عبد العزيز العنزي، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وحضور الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في الاتحاد، وحنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ونورة علي الشامسي، مديرة الدورة، وفيصل غسال، عضو لجنة الإشراف والمتابعة في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

ثناء

وأثنى وفد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية على مستوى الاستعدادات والتجهيزات، مؤكداً أن المرافق والمنشآت تحظى بأعلى معايير السلامة والأمان، وتلبي احتياجات الرياضيات والمشاركات في الدورة. كما أشاد الوفد بمواقع المنشآت الرياضية، التي ترتبط بالسياق الثقافي والاجتماعي للشارقة، وتعكس الرؤى التي تهدف لها ((عربية السيدات))؛ في تمكين المرأة، وتعزيز الهوية العربية، وإثراء التنوع الثقافي.

وتتميز المواقع الرياضية التي تستضيف دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بمرافق متطورة ومتكاملة، تضمن الراحة والتدريب والمنافسة للاعبات والأجهزة الفنية والإدارية.

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