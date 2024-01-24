نهيان بن مبارك يتوج الفائزين في بطولة كأس الاتحاد للمصارعة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، انطلقت فعاليات النسخة الافتتاحية من بطولة كأس الاتحاد للمصارعة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة، وشهدت منافسات قوية ونزالات مشوقة في يومها الأول.

وتوج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفائزين بحضور محمد خليفة المبارك، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة؛ والدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ونيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، وإسلام ماخاتشيف، نجم بطولة يو إف سي وبطل رياضة السامبو، وحمزات شيماييف، نجم بطولة يو إف سي.

واستقطبت البطولة 272 رياضياً من ستة أندية مختلفة يتنافسون في فئات الأشبال والناشئين والشباب، حيث شهد اليوم الأول نزالات فئة تحت 15 عاماً.

كما شهدت البطولة منافسات في رياضة المطارحة الإماراتية التراثية بمشاركة 52 لاعباً غالبيتهم أبطال من خلفيات رياضية متنوعة، سواء الجوجيتسو أو ألعاب القوى أو المصارعة، وفق فئات أوزان تحت 75 كجم وتحت 85 كجم، فيما يشهد غداً منافسات الوزن المفتوح فوق 85 كجم.

مشاركة جيدة

وقال طلال الهاشمي: ((يسرنا إطلاق بطولة كأس الاتحاد للمصارعة بمشاركة لاعبين من جميع أنحاء الدولة ومختلف الجنسيات، حيث اختتمنا نزالات فئة تحت 15 عاماً، ونستعد لانطلاق نزالات فئة تحت 17 عاماً. كما اشتملت البطولة على نزالات رياضة المطارحة، والتي ترتبط بقوة بالتراث الإماراتي، وتم الاعتراف بها رسمياً من قبل الاتحاد الدولي للمصارعة كأحد أنواع المصارعة التراثية، وشهدت مشاركة جيدة . ولاقت البطولة حضوراً لافتاً من الجمهور ولا سيما طلاب المدارس الذين جاؤوا gاستكشاف المطارحة عن كثب)).

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