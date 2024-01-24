Thursday, 25 January 2024 05:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلة الإمارات تحقق الفوز الأول في «دولية دبي»

1/24/2024 7:22:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق منتخب الإمارات أول انتصاراته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33 في سادس أيام البطولة على منافسه الوحدة السوري بنتيجة 83 - 73، بعد مباراة ممتازة من المنتخب الذي قلب تأخره 22 - 13 في الربع الأول لفوز غالٍ بفضل فوزه بالفترات الثلاث الأخرى 20 - 19 و19 - 15 و31 - 17. كما ضمن منتخب تونس تواجده في ربع نهائي البطولة دبي بفوزه في المباراة الأولى على جمعية سيلا المغربي بنتيجة 77 - 73.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN24012024000110011019ID1107765151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث