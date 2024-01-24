حتا يستضيف الأهلي المصري ودياً

‏يستضيف حتا، الأهلي المصري في الساعة الخامسة مساء غدٍ الجمعة في لقاء ودي يجمع الطرفين على استاد حمدان بن راشد. ويخوض الأهلي ثاني تجاربه في الإمارات، حيث خسر التجربة الأولى أمام الأخدود السعودي بنتيجة 2-1. ورحب نادي حتا بضيوفه قائلاً: أهلاً بنادي القرن الأفريقي في ربوع حتا الخلابة.

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