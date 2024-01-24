حتا يستضيف الأهلي المصري ودياً

حتا يستضيف الأهلي المصري ودياً
التاريخ
1/24/2024 7:22:14 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يستضيف حتا، الأهلي المصري في الساعة الخامسة مساء غدٍ الجمعة في لقاء ودي يجمع الطرفين على استاد حمدان بن راشد. ويخوض الأهلي ثاني تجاربه في الإمارات، حيث خسر التجربة الأولى أمام الأخدود السعودي بنتيجة 2-1. ورحب نادي حتا بضيوفه قائلاً: أهلاً بنادي القرن الأفريقي في ربوع حتا الخلابة.
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