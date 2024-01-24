جودو الإمارات يترقب قرعة «البرتغال غراند بري»

تجرى اليوم، بفندق ((ماريوت لشبونة))، قرعة بطولة البرتغال ((غراند بري)) الكبرى للجودو التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي بمدينة أوديفيلاس، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير الجاري.

وتنطلق البطولة بمشاركة 657 لاعباً ولاعبة يمثلون 92 دولة من بينها 5 دول عربية هي الإمارات، والمغرب، ومصر، والجزائر، ولبنان. ووصلت البعثة إلى البرتغال بعد ختام معسكر جورجيا، وترأسها ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو وتضم 4 أفراد هم اللاعبة باتسو ألتان ((وزن الخفيف تحت 57 كجم))، وكريم عبد اللطيف ((وزن تحت 73 كجم)) للخفيف المتوسط، وجريجوري أرام ((الوزن الثقيل)) تحت 90 كجم، ومعروف عمر وزن ((فوق 100 كجم)).

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