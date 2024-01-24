جودو الإمارات يترقب قرعة «البرتغال غراند بري»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تجرى اليوم، بفندق ((ماريوت لشبونة))، قرعة بطولة البرتغال ((غراند بري)) الكبرى للجودو التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي بمدينة أوديفيلاس، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير الجاري.
وتنطلق البطولة بمشاركة 657 لاعباً ولاعبة يمثلون 92 دولة من بينها 5 دول عربية هي الإمارات، والمغرب، ومصر، والجزائر، ولبنان. ووصلت البعثة إلى البرتغال بعد ختام معسكر جورجيا، وترأسها ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو وتضم 4 أفراد هم اللاعبة باتسو ألتان ((وزن الخفيف تحت 57 كجم))، وكريم عبد اللطيف ((وزن تحت 73 كجم)) للخفيف المتوسط، وجريجوري أرام ((الوزن الثقيل)) تحت 90 كجم، ومعروف عمر وزن ((فوق 100 كجم)).
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