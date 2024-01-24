«دبي لسباق الخيل» يكشف تفاصيل «فاشن فرايداي» اليوم

يعقد نادي دبي لسباق الخيل، مؤتمراً صحافياً اليوم بفندق ((ميدان))، للكشف عن تفاصيل ثاني الأمسيات الثلاث الكبرى لـ ((كرنفال سباقات دبي)). وتتضمن الأمسية التي ستحمل اسم ((فاشن فرايداي)) وتقام بعد غدٍ الجمعة برعاية ((لونجين)) 9 أشواط مقسمة بين الرملية والعشبية أبرزها ((الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر ((الفئة الأولى))، ((بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر ((الفئة الأولى))، ((جبل حتا)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) وغيرها من الأشواط الفئوية المثيرة.

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