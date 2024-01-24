«دبي لسباق الخيل» يكشف تفاصيل «فاشن فرايداي» اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعقد نادي دبي لسباق الخيل، مؤتمراً صحافياً اليوم بفندق ((ميدان))، للكشف عن تفاصيل ثاني الأمسيات الثلاث الكبرى لـ ((كرنفال سباقات دبي)). وتتضمن الأمسية التي ستحمل اسم ((فاشن فرايداي)) وتقام بعد غدٍ الجمعة برعاية ((لونجين)) 9 أشواط مقسمة بين الرملية والعشبية أبرزها ((الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر ((الفئة الأولى))، ((بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر ((الفئة الأولى))، ((جبل حتا)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) وغيرها من الأشواط الفئوية المثيرة.
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