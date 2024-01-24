أم صلال يفوز على الزمالك والوحدة يكرم شيكابالا

أم صلال يفوز على الزمالك والوحدة يكرم شيكابالا
التاريخ
1/24/2024 7:22:14 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كرمت إدارة نادي الوحدة، نجم وقائد الزمالك المصري، محمود عبدالرازق شيكابالا، وذلك على هامش مباراة ((الأبيض)) وأم صلال القطري في بطولة الوحدة الدولية الودية أمس بأبوظبي، والتي فاز فيها أم صلال بنتيجة 2 - 0. وأهدى أحمد عوض العتيبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالوحدة، درع النادي وقميص العنابي مزيناً باسم شيكابالا.
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