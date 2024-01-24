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أم صلال يفوز على الزمالك والوحدة يكرم شيكابالا

1/24/2024 7:22:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرمت إدارة نادي الوحدة، نجم وقائد الزمالك المصري، محمود عبدالرازق شيكابالا، وذلك على هامش مباراة ((الأبيض)) وأم صلال القطري في بطولة الوحدة الدولية الودية أمس بأبوظبي، والتي فاز فيها أم صلال بنتيجة 2 - 0. وأهدى أحمد عوض العتيبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالوحدة، درع النادي وقميص العنابي مزيناً باسم شيكابالا.

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