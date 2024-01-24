الإمارات في قصر عابدين

تحت سماء رائقة، أضاءها قمر مسافر في ليل يموج بالحكايات والأصوات والموسيقى والجمال، نظم مركز أبوظبي للغة العربية ليلة ثقافية فنية لا تنسى، بمناسبة الذكرى المئوية للموسيقار سيد درويش، استعادت فيها ذائقة الحضور النغم الحقيقي الأصيل، المتصل بروح الإنسان وهمومه وتطلعاته وأدق شؤونه وتفاصيله كما غناها وأطلقها في فضاءات مصر فتاها الإسكندراني وموسيقارها العبقري سيد درويش مطلع القرن الماضي.

شدت بإرث درويش أصوات عربية من الإمارات (فاطمة الهاشمي) ومن تونس (عبير نصراوي) ومن مصر (محمد محسن)، وحضور عربي متنوع من كافة البلدان العربية هم في الحقيقة ضيوف القاهرة ومعرضها الدولي للكتاب الذي تنعقد دورته الـ 55 في هذه الأيام الذي برغم برودة طقسه، إلا أن سخونة حواراته وأحداثه كانت بعضاً من مفاجآت القاهرة.

لقد تألقت الإمارات في هذه الليلة بحضور ناشريها ومؤسساتها الثقافية ومثقفيها، وبرعايتها الباذخة للحدث، ويصونها الأوبرالي البديع المتمثل في فاطمة الهاشمي، وأولاً بسلامها الوطني الذي صدحت به الموسيقى على مسرح قصر عابدين متردداً في أرجاء القصر.

إن رعاية مركز أبوظبي للغة العربية حدثاً ثقافياً كهذا في مصر، وأن يكون المحتفى به هو سيد الموسيقى المصرية سيد درويش وأن تشدو بإرثه أصوات عربية من عدة بلدان وبحضور عربي متنوع، لهو دليل لا يحتاج إلى شرح وتوضيح على مدى عمق التخادم والترابط العربي العربي ووحدة الذائقة والانتماء. وهنا لا بد من تحية مستحقة لمركز أبوظبي للغة العربية.

احتضن الأمسية مسرح قصر عابدين الواقع قبالة بوابة هذا القصر العريق، الذي يوصف بأنه كنز الآثار المصرية في فترة حكم أسرة محمد علي باشا، ولقد جال الضيوف في أرجاء وغرف القصر، فتبدت تلك العظمة ورقي الذوق والفن الذي غالباً ما يسم قصور العائلات الحاكمة في كل مكان، وهو أجمل ما تتركه هذه العائلات والإمبراطوريات، وهو ما يخلدها ويمنحها تلك المكانة الفريدة في التاريخ.