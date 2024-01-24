على الذين اندفعوا خلف طباعهم العدوانية أن يعلموا بأنهم لن يذهبوا بعيداً عن وضعهم الحالي مهما دمروا وقتلوا وأطالوا أمد هذه الحرب.

أغرتهم مشاهد الموت التي خلفوها في غزة، فازداد غرورهم، وطغت كبرياؤهم على أحاديثهم التي تنطق دماً وليس كلاماً، كل ((الجوقة)) المتشددة تعزف على لحن واحد، لا وقف للحرب، ولا مفاوضات لوقف إطلاق النار، ولا خروج من غزة بعد اليوم، وعادوا إلى زمن بعيد، اعتقدنا بأن الأيام والأحداث قد أشفتهم من أمراضهم، وقد كنا مخطئين، وأولنا من قدم لهم غصن الزيتون بيديه ونسي الحذر والاحتياط رغم التجارب الموثقة في الكتب والأوراق، عادوا إلى مقولة أن الأرض ما بين البحر والنهر أرضهم، وهي عبارة تضرب بكل القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية عرض الحائط.

الفئة المندفعة تريد أن تحقق إحدى ((خزعبلات)) كتبهم المزورة، والتي يرددونها في مجالسهم الخاصة بعد أن غطوها برغباتهم في السلام، ذلك السلام الذي يخدعون به العالم ليطيلوا بالمماطلة والتسويف عمر مشروعهم، وكلنا نعلم أن تلك المقولة تخص أرض فلسطين كاملة، من البحر الأبيض وحتى نهر الأردن، وهذه فرصتهم، بعيداً عن الفئات السياسية الأخرى التي تؤيد حل الدولتين بوصفة إسرائيلية خالصة، وقد قبل به الممثل الشرعي للقضية واكتفى بما يقارب العشرين في المئة من الأرض بسيادة منقوصة!

تذكرت سيدة يهودية إسرائيلية وهي تتحدث إلى محطة ((بي بي سي)) الإنجليزية، ساردة ذكرياتها عندما هربت من بطش ((هتلر)) خلال الحرب العالمية الثانية، وذكرت ((بعد المعاناة في ألمانيا هربنا حتى ركبنا السفن المتجهة إلى فلسطين))، فصحح مقدم البرنامج كلامها قائلاً ((إسرائيل)) فردت عليه بكل ثقة ((نحن هاجرنا إلى فلسطين، واستقبلنا أفضل استقبال من أهلها، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك شيء اسمه إسرائيل))، وهذه المرأة العجوز شاهدة من أهلها، والتاريخ يشهد معها، والواقع الذي نحن فيه يسند الاثنين ولا يخالفهما، فهذه فلسطين، لن يخلعها أحد ويذهب بها بعيداً نحو بحر آخر ونهر آخر.