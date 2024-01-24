علاقة السنباطي بمغنية «الطشت قاللي»

قد يتفاجأ القارئ بعنوان المقال، ويتساءل هل يعقل أن تكون هناك ثمة علاقة بين ملحن روائع كوكب الشرق ومطربة شعبية اشتهرت بالأغاني الخفيفة مثل أغنية ((الطشت قاللي/ قومي استحمي))؟

والحقيقة أن مؤدية تلك الأغنية المطربة ((عايدة الشاعر)) (1940 ــ 2004) التي كان لها حضور طاغ في مصر في فترة الثمانينات، إلى درجة أن أفراح تلك الحقبة كانت لا تخلو من إحدى أغانيها، اكتشفها الموسيقار رياض السنباطي، بل وقدم لها الألحان الرومانسية، وأطلق عليها لقب ((فاكهة الغناء الشعبي))، قبل أن تتجه إلى أداء الأغاني الخفيفة على يد الملحن علي إسماعيل (1922 ــ 1974) وتحصد الشهرة في الأوساط الشعبية والأرياف.

يروي لنا عادل السنهوري في صحيفة ((اليوم السابع)) المصرية (11/4/2023) قصتها مع السنباطي فيقول ما مفاده إن السنباطي كانت تربطه صداقة مع والدها بحكم انحدار كليهما من ((المنصورة))، وكان يزوره في منزله فتعرف على صوت ابنته الكبرى الجميل وتنبأ لها بمستقبل فني كبير، إلا أنها تزوجت فانتهت القصة عند هذا الحد.

ويضيف السنهوري أنه بعد عدة سنوات التقى السنباطي بأختها (عايدة الشاعر) بدار الإذاعة المصرية أثناء مشاركتها في برنامج مسابقة الهواة (البيانو الأبيض)، وكان السنباطي مكلفاً وقتها مع بليغ حمدي ومحمد الموجي بامتحان أصوات نحو 300 فتاة، وحينما جاء دور عايدة امتحنها السنباطي الذي تحمس لها واقتنع بأدائها بعد أن غنت أمامه ((تهجرني بحكاية)) لفايزة أحمد و((ح أقولك حاجة إسمعها)) لوردة الجزائرية و((مظلومة يا ناس)) لسعاد محمد. وهكذا حصلت على المركز الأول، وقرر السنباطي أن يلحن لها أغنية ((أسهر أفكر فيك)) من كلمات صالح جودت، كما لحن لها فيما بعد أغنية ((يا غالية)) التي أدتها كدويتو مع المطرب عبداللطيف التلباني.







في السنوات التالية قدمت نحو 500 أغنية شعبية فلكلورية ناجحة بفضل صوتها الجميل وحسن أدائها وتعاونها مع أشهر كتاب الأغنية الشعبية في مصر مثل: محمد حمزة وعبدالرحمن الأبنودي وصلاح جاهين وعبدالرحيم منصور ومجدي نجيب ومحمد حلاوة، ناهيك عن تعاونها مع ثلة من كبار الملحنين مثل: عبدالعظيم محمد وجمال سلامة وحلمي بكر وأحمد صدقي ومحمود الشريف وسيد مكاوي وبليغ حمدي وفاروق وصلاح الشرنوبي، علاوة على الملحن علي إسماعيل الذي كان له دور أساسي في شهرتها بعد ((الطشت قاللي))، والملحن والمطرب سيد إسماعيل الذي تزوجها وأسس معها شركة ((راندا فون)) وعرف كيف يستغل موهبتها من خلال توجيهها نحو أغاني الأفراح والمرح.

ولدت عايدة بمدينة المنصورة في 20 أكتوبر 1940، ونشأت في أسرة اشتهر معظم أفرادها بالصوت الجميل وعشق الموسيقى، ولا سيما والدتها التي كانت تجيد ترتيل القرآن بصوتها المميز، وشقيقها الأكبر الذي أجاز العزف على أكثر من آلة.

درست عايدة اللغة الفرنسية فعملت أولاً كمترجمة بإدارة رعاية الشباب، ثم التحقت بالعمل كمُدَرّسَة لغة فرنسية ومواد اجتماعية في إحدى المدارس، وكثيراً ما كانت ترافق شقيقها إلى نادي المنصورة لتغني على مسرحه.

ساعدها الملحن علي إسماعيل في تسجيل أغان من ألحانه مع ((فرقة رضا للفنون الشعبية))، الأمر الذي زاد من شهرتها ونجاحها في مصر والبلاد التي تجولت فيها الفرقة. وهذا جعلها تستقيل من وظيفتها في سلك التعليم وتتفرغ للغناء، خصوصاً بعد أن استمع إليها عبدالحليم حافظ وأعجب بصوتها واختارها لترافقه في حفلاته في البلاد العربية.

تعرضت أغنيتها ((الطشت قاللي)) للكثير من النقد بسبب كلماتها التي رأى فيها البعض إسفافاً وانحداراً في الذوق العام والقيم، إلا أن قيمة هذه الأغنية، طبقاً للناقد عادل السنهوري، أنها وظّفَت بشكل صحيح عندما غنتها صاحبتها ضمن أحداث فيلمها السينمائي الوحيد سنة 1971، وهو فيلم ((ثرثرة فوق النيل)) للمخرج حسين كمال عن رواية لنجيب محفوظ، حيث إنها كانت ملائمة لإيصال فكرة إلى أين وصل الانحدار والسطحية بالغناء بعد هزيمة 1967.

والجدير بالذكر أن عايدة فازت بالمركز الثاني في مسابقة الأغنية الشعبية في اليابان سنة 1970، التي اشتركت فيها 40 دولة، حيث غنت يومها للمغني المصري اليوناني (أندريا رايدر).