الحراك الثقافي في الإمارات

يظن البعض أن الإمارات هي اقتصاد قوي وحركة تجارية نشطة، وموانئ برية وجوية وبحرية تربط ثلثي العالم بعضه ببعض، ولكن المتابع للمشهد اليومي الإماراتي، يرى مشهداً مغايراً.

فالإمارات ليست فقط اقتصاد حر، ولا منطقة تصدير بترول وطاقة، ولا منطقة عبور حضاري، ولكن أيضاً حراك ثقافي، يصل صداه إلى أرجاء العالم. فالحركة الاقتصادية هي جزء مهم من المشهد اليومي في الدولة، ولكن هناك مشاهد أخرى لا تقل ألقاً وقيمة عن المشهد الاقتصادي.

فالمشهد الثقافي اليومي في الإمارات طوال العام، هو مشهد متألق ونشط في كافة جوانبه. فهناك حراك ثقافي متنوع، يحتضن الثقافة المحلية والعربية، وأيضاً العالمية.

فبالإضافة إلى معارض الكتب العالمية، ومهرجانات الأدب والشعر والمسرح والفنون البصرية والسمعية، هناك اهتمام واسع من قيادتنا الرشيدة بالثقافة ومفرداتها. ونظرة واحدة على المبادرات التي تنطلق من الدولة بصورة دائمة، تمكننا من الإلمام بصورة كافية على مدى اهتمام الدولة بالتنمية الثقافية.

فمثلاً، انطلقت من الإمارات قبل سنوات مبادرة تحدي القراءة العربي، والتي جذبت أكثر من 8 ملايين مشارك عربي من كافة أنحاء العالم، الأمر الذي أحدث حراكاً فكرياً وثقافياً، خاصة بين الأجيال الشابة.

العديد من المبادرات العلمية والثقافية الأخرى تنطلق بصورة دائمة من دبي، الأمر الذي يبشر بحراك ثقافي وعلمي قوي. فمنطقتنا غنية بالعقول النابغة، التي تستحق أن يلقى عليها الضوء، وتكرم وتقدم للعالم كجزء من إرثنا الحضاري. فقد انطلقت من الإمارات العديد من الجوائز الكبرى، والتي تهدف إلى تكريم الإبداع والمبدعين.

فمثلاً، انطلقت من دبي مؤخراً مبادرة تكريم نوابغ العرب، وحرصت دبي على تكريم نوابغ العرب في مجالات علمية وأدبية متنوعة، الأمر الذي يبشر بالخير للثقافة العربية عموماً، حتى تلك الموجودة في الغرب. ولم تحرص الدولة على تكريم النوابغ العربية أينما كانوا، بل حرصت على توفير بيئة جاذبة للعقول العربية لكي تبدع في الإمارات.

فقدمت للمبدعين العرب كافة التسهيلات، لكي يأتوا إلى الإمارات ويستقروا ويبدعوا.

ومما لا شك فيه أن العالم أجمع قد بدأ يتوجه، وبشكل كبير، نحو السياحة الثقافية والسياحة المستدامة، والتي تشكل الثقافة جزءاً لا يتجزأ منها.

وتسهم السياحة الثقافية اليوم في الناتج الإجمالي القومي بشكل كبير، الأمر الذي يعزز دورها كرافد مهم للاقتصاد الوطني. وقد اهتمت الإمارات جميعها بهذا النوع من السياحة، حتى غدت المتاحف، مثلاً، تجذب ملايين الزوار سنوياً، الأمر الذي يعزز دور السياحة الثقافية في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي.

إن النشاط الثقافي، وإن كان ليس بقوة واندفاع النشاط الاقتصادي، إلا أنه ينبئ بمستقبل باهر، خاصة أن صناع القرار مدركون أهمية الثقافة في رقي المجتمع. إن العالم العربي غني بالعقول المبدعة، التي تستحق أن تقدم للعالم كجزء من ذلك الإرث العربي الإسلامي العريق، الذي ساد العالم في يوم ما. إن الثقافة تعزز حضور الدولة عالمياً، بوصفها وجهة سياحية ثقافية رائعة.

لقد استطاعت دولة الإمارات تأسيس بنية تحتية ثقافية متميزة، واحتضان حركة ثقافية هائلة، من خلال احتضانها للعديد من المواهب والطاقات الإبداعية العربية. وقد أثرى ذلك التوجه الحياة الثقافية والابداعية في الإمارات، وانعكس ذلك في ظهور جيل شاب من كتاب ومفكرين جدد، أثروا الساحة المحلية.

إن الإمارات في ظل استقطاب الطاقات المبدعة العربية والعالمية، على حد سواء، قد حققت نقلة نوعية ثقافية رائدة، لها خصوصيتها في المنطقة العربية.

فمن ناحية، قدمت الإمارات نموذجاً معاصراً في الاهتمام بإحياء الإرث العلمي والفكري العربي والإسلامي، الأمر الذي أعطى تلك الحركة خصوصية وديمومة مهمة في العالم بأسره. ومن ناحية أخرى، فإن الاهتمام بتحفيز الثقافة وتكريم المبدعين، قد ساهم في خلق جيل إماراتي من المبدعين، وحفزهم على المزيد من الإبداع.