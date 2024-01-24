تأكيد ريادة نموذج دبي التنموي عالمياً

فرضت دبي نفسها خلال السنوات الماضية بوصفها نموذجاً تنموياً رائداً يسعى كثيرون في العالم للاقتداء به، بعد أن نجحت الإمارة في التحول من مركز اقتصادي إقليمي إلى قبلة عالمية للاستثمار والمستثمرين والسياحة، من خلال الاستثمار الكفء في اقتصاد الفكر والمعرفة والكوادر البشرية المبدعة.

ومع كل عام تضيف دبي إلى سجلها المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تعزز من تجربتها التنموية، فرغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم خلال العام الماضي، فقد واصل اقتصاد دبي تحقيق النمو بنسبة 3.3 % في الأشهر التسعة الأولى من 2023.

والمهم في هذا النمو أنه شمل جميع القطاعات، ولا سيما تلك التي يتم الرهان عليها في تحقيق التنمية والريادة المستقبلية، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي نما بنسبة 4.4 %، وقطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 2.2 %.

كما عززت دبي مكانتها بوصفها من أهم المراكز العالمية في استقطاب الفعاليات والمؤتمرات الدولية من خلال استضافتها الناجحة والمهمة لمؤتمر الأطراف ((كوب 28))، الذي حقق نجاحاً استثنائياً بقيادة الدبلوماسية الإماراتية بالتوصل إلى إعلان الإمارات التاريخي للعمل المناخي، في الوقت الذي واصلت فيه دبي ريادتها العالمية في مجال السياحة واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

حيث حلت الإمارة في المركز الأول بين وجهات السفر الأكثر شعبية خلال عام 2023، بحسب تقييم أجرته منصة ((تريب أدفايزر)) بالاعتماد على آراء الأفراد حول الفنادق والمطاعم والأنشطة خلال 12 شهراً.

هذه فقط بعض المؤشرات، فالمجال لا يتسع هنا لرصد أو تحليل جميع المؤشرات التي تؤكد استمرار وتعزز ريادة النموذج التنموي لدبي، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من ريادة النموذج التنموي الإماراتي الذي رسخ مكانته بوصفه من أهم النماذج التنموية في العالم كله.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2023 مقارنة مع 186 مؤشراً في عام 2022، وأصبحت من أفضل 10 دول في 604 مؤشرات دولية، وفق تقارير التنافسية العالمية والمنظمات الدولية.

ولعل أهم ما يميز هذا النموذج، على مستوى إمارة دبي أو على المستوى الإماراتي كله، ليس فقط نجاحه في الحفاظ على استمرارية النمو والتطور بصرف النظر عن أية تحديات تواجه المنطقة والعالم، ولكن أيضاً الرؤية المستقبلية التي تحكمه.

والتي تتبناها القيادة الإماراتية الرشيدة، التي تضع الخطط التنموية المستقبلية وتحرص على متابعتها وتنفيذها وتذليل أية عقبات يمكن أن تعترض ترجمتها على أرض الواقع.

كما أن هناك حرصاً واضحاً على التركيز على القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي يتم الرهان عليها عالمياً لتحقيق التنمية والريادة في المستقبل، ولا سيما قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب قطاع الطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، تبرز مرونة صانع القرار الإماراتي باعتبارها من بين أهم العوامل المعززة لنجاح نموذجنا التنموي.

وهذه المرونة تعكس قدرة صانع القرار على التعامل الإيجابي مع مختلف التطورات ووضع السياسات التي تعظم من الفرص التي تتيحها وتقلل من الخسائر التي قد تترتب عليها. وفي هذا الصدد حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، ومؤشر غياب البيروقراطية، الصادرين عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.