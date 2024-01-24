الخطاب ما بين الانضباط والانفلات

النعم غزيرة، ونعمة الأمن والأمان، والاستقرار والاطمئنان في الأوطان من أعظم النعم وأجلها، وهي من أنفس المطالب للأفراد والمجتمعات والدول، وللأفراد في المجتمعات دور كبير في المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار في أوطانهم، من خلال استشعار أهمية هذه النعمة والعناية بغرسها في نفوس الأبناء والبنات والأسرة وأفراد المجتمع كافة، والحرص على الحفاظ على عقولهم من أن تتلوث وتتشرب الأفكار المشؤومة، التي يبثها أصحاب الأجندات الممنهجة ضد الأوطان.

ومما يعكر صفو الأمن والأمان والاستقرار في الأوطان الخطابات والأطروحات المنفلتة غير المنضبطة واللامسؤولة، وهي نوعان: إما أن تكون متشددة وإما منحلة، وكلا هذه الخطابات والأطروحات من مخرجات الانحرافات الفكرية والانزلاقات الحزبية، ويدرك العقلاء مدى خطورة هذه الأطروحات على الأجيال القادمة إن استمرت من دون رادع يردعها، أو نصيحة توقفها عن إفسادها.

وكذلك هناك أطروحات مغلفة باسم الوطنية والدين وتحمل شعارات براقة، وهي في الحقيقة هشة تسعى إلى هدم الأوطان، من خلال النيل من الثوابت والقيم والمبادئ والأخلاق، ومن أخطرها التي تستهزئ بالقيم الدينية والهوية الوطنية وتشكك الناس فيهما، وهذا مهدد خطير، إذ إن القيم الدينية تبين أهمية صون الوطن والمحافظة عليه وعدم الإضرار به وعدم خيانته، وتحث على طاعة ولي الأمر في المنشط والمكره، والوقوف خلفه بالسراء والضراء.

وهذا لا يعجب الخونة ممن يتبنون ((الأفكار الثورية)) المتجردون من القيم والمبادئ والأخلاق الذين يسعون إلى ضرب المجتمعات من خلال النيل من ثوابتها، لأنهم يدركون أنه لا يمكن ضرب المجتمع القوي المتلاحم إلا بهذه الطرائق الخبيثة، فعلى العقلاء اليقظة والتفطن لهذه الأطروحات السقيمة التي تسعى لهدم الوطن، ورد باطلها ودحره، وبيان خبثها.

في المقابل هنالك خطابات جميلة وأطروحات رائعة متزنة ومنضبطة تتبنى الوسطية والاعتدال في طرحها، وبها تبنى الأوطان وتزدهر، وتحفظ الممتلكات والمكتسبات، وبها تسمو المجتمعات وترتقي، أطروحات تحث على حب الوطن والذود عن حماه، وتؤكد وترسخ طاعة ولي الأمر، وتغرس في نفوس أفراد المجتمع محبته، وتعزز الترابط المجتمعي واللحمة الوطنية وقيم الخير والألفة، وتغرس المبادئ والأسس القوية التي ترتكز عليها المجتمعات الراقية.

وهذا أمر مطلوب بل في غاية الأهمية، لا سيما في وقتنا الحاضر الذي كثر فيه أصحاب الوجوه المتلونة والأقنعة المزيفة ممن يحمل الأفكار المتطرفة، والخطر ليس فقط في الفكر المتشدد، لا بد من التنبه كذلك للفكر المنحل، فكلاهما يهدد الأمن الفكري للأفراد والمجتمعات، والحروب اليوم أصبحت حروب العقول، ومتى ما استنار هذا العقل بالعلم النافع والثقافة المتزنة، كان في مأمن من الانحرافات الفكرية والانزلاقات المظلمة.

ومن الحكمة والفطانة أن يحرص الإنسان دائماً أن يكون خطابه وطرحه بشكل إيجابي، يبني ولا يهدم، يجمع لا يفرق، مبني على الإخلاص والوضوح، يحمل في طياته حب الوطن وصونه من كل أذى، ومن الرجاحة العقلية أن يدرك ويفهم واقعه وأن يوظف الخطاب تجاه ما يعزز الهوية والقيم الوطنية ويرسخ الأخلاقيات والمبادئ السوية، حتى يصبح المجتمع أكثر لحمة وصلابة في مواجهة التحديات المستقبلية.

كما أحث الحكماء والعلماء والمفكرين والكتاب، وكل من يحمل فكراً سوياً وراجحاً، على أن يصونوا عقول أفراد المجتمع، ويكونوا بالمرصاد لمن تسول له نفسه العبث بأفكار العامة من الناس، ويبينوا للناس الصحيح من السقيم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، لتتم تعرية أصحاب الأفكار والخطابات الملتوية، وأن يبذلوا المزيد من الجهد وألّا يتركوا الساحة للمتربصين، والعقول إن لم تغرس بالأطروحات المفيدة التي تحصنها من الشذوذ الفكري والأخلاقي، فستكون عرضة لأطروحات الفتنة وتمزيق الأوطان، فتنبهوا.