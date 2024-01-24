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عام الاستدامة.. ختام استثنائي للمسار المستدام

1/24/2024 7:22:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan) ((تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.. وأدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري لبلادنا)). بهذه الكلمات أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مطلع العام 2023 ((عام الاستدامة)) في دولة الإمارات العربية المتحدة وبذلك، أرسى سموه معايير جديدة لالتزام الدولة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي. وفي ختام هذا العام الاستثنائي، حققت الإمارات إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة، ونتطلع بتفاؤل إلى ما ستحققه في المستقبل في هذا المجال فالاستدامة في الإمارات ليست مجرد شعار أو هدف، بل هي نمط حياة وثقافة وقيمة تنبع من رؤية قيادتنا الرشيدة، وتنعكس على سلوكيات وممارسات مجتمعنا أفراداً ومؤسسات. وتعد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) أحد أبرز الإنجازات التي تحققت في عام الاستدامة وبصفته أحد أبرز الأحداث على الأجندة المناخية الدولية، شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 70 ألف شخص من القادة والخبراء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من نحو 200 دولة. وطرحت الرئاسة الإماراتية للمؤتمر عدداً من الأهداف الملموسة لتحقيقها عام 2030 من قبيل زيادة قدرة الطاقات المتجددة في العالم ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين وغيرها. ويُعد نجاح الدولة في تنظيم هذا الحدث الضخم بكفاءة، خير دليل على التزامها الراسخ بتحقيق تقدم ملموس على صعيد الاستدامة. وقد أثبتت الإمارات من خلال استضافتها لهذا الحدث دورها الريادي والمسؤول في مجال العمل المناخي، ورغبتها الصادقة في تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات البيئية التي تهدد مستقبل البشرية. وأسهمت الإمارات في تحقيق نتائج إيجابية في المؤتمر، من خلال طرح مبادرات ومشاريع وحلول تعكس التزامها بخفض الانبعاثات، وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، ودعم الدول النامية في تحسين قدراتها ومواردها للتكيف مع آثار التغير المناخي. وفي يومنا هذا، يبرز دور دولة الإمارات بصفتها مركزاً لآمال وتطلعات العالم لغدٍ أفضل، وتوفر الدولة أرضية خصبة تثمر عن رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التحديات البيئية ورفع مستوى طموحاتنا، كما تمكن الدولة تبادل الأفكار والخبرات، وتحشد الجهود الدولية والمنظمات للارتقاء بواقع العمل المناخي، وتجديد الالتزام بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتسريع وتيرة التحول نحو نماذج اقتصادية تدعم تحقيق الحياد الكربوني بهدف صياغة مستقبل أفضل للبشرية جمعاء. وخلال العام الماضي، برزت الجهود المكثفة التي بذلتها دولة الإمارات لتعزيز الاقتصاد الدائري المستدام. وتستمر هذه الجهود بزخمٍ كبير ووتيرة مكثفة خلال العام الحالي، مع التركيز على تعزيز دور الإمارات والقطاع الخاص في تحقيق رؤية مستقبلية للاقتصاد. ويتزامن ذلك مع مساعي الدولة لتسريع تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري للفترة من 2021 إلى 2031، بهدف إيجاد فرص اقتصادية جديدة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وذلك لدعم مساعي الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. لا تقع مسؤولية الاستدامة على عاتق الحكومات والمؤسسات فحسب، بل يتحملها أيضاً المجتمع بكل مكوناته بتناغم لضمان استمراريته وازدهاره. فالاستدامة ليست مُجرد هدف يُسعى إلى تحقيقه، وإنما هي نمط حياة وثقافة مجتمع بأكمله. وفي هذا الصدد، يبرز دور ((مؤسسة وطني الإمارات))، التي تُعنى بتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات. وتعاونت المؤسسة مع القطاعين الحكومي والقطاع الخاص لإطلاق مبادرات اجتماعية مبتكرة تعكس رؤيتها نحو تحقيق التنمية المستدامة في الدولة. ونظمت المؤسسة خلال عام الاستدامة العديد من المشاريع والمبادرات والفعاليات والجلسات الشبابية التي تهدف إلى توعية وتثقيف وتمكين المجتمع في مجالات الاستدامة والبيئة. ومن بين هذه الفعاليات، نذكر ((مخيم رواد الاستدامة)) و((مخيم الهوية الوطنية الثالث)) الذي أُقيم تحت شعار ((تراثنا الوطني إرث مستدام))، اللذين نظمتهما المؤسسة لأجيال المستقبل والناشئة، بالتعاون مع عدة جهات شريكة، لتعزيز قيم ومفاهيم الاستدامة لدى الأجيال المقبلة. إضافةً إلى جلسة حوارية بعنوان ((إرث اليوم لأجيال الغد)) بالتعاون مع مجلس دبي للشباب وهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتوفر هذه الفعاليات تجربة تعليمية وترفيهية ملهمة، تساعد أجيال المستقبل على اكتساب مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتوطيد صلتهم بالتراث والهوية الوطنية بشكلٍ مستدام. كما تمكنهم من اتخاذ قرارات مستدامة وبناء مستقبل مستدام. واختتمت مؤسسة وطني الإمارات هذا العام بإنجازات مبهرة، حيث رسمت مساراً لمستقبل مستدام يعكس الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة التي تندرج تحت مظلة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بدعم المبادرات الوطنية. وتُجسد المؤسسة التزامها بتحقيق مشاركة فاعلة لجميع الفئات الاجتماعية في بناء الوطن، وتسعى إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية وتفعيل طاقات الشباب في التنمية الوطنية. كما تكافئ وتُكرم الجهود والإنجازات المخلصة للمواطنين والمقيمين المساهمين في تعزيز وترسيخ الدور الوطني والاجتماعي. وتعزز المؤسسة ثقافة التطوع وتشجع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي. وتُسخر المؤسسة شراكاتها ومبادراتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية بين أبناء المجتمع. ومع انطلاقة العام الجديد، تستعد المؤسسة لبداية جديدة فالاستدامة تحتاج إلى جهد مستمر ومتجدد في ظل ما نشهده من تحديات متغيرة ومتنوعة. ويتطلب تحقيق الاستدامة تضافر جهود الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، والمشاركة في مبادرات وفعاليات الاستدامة، والتعلم من تجارب وخبرات الآخرين، واعتماد أفضل الممارسات، والمساهمة في حلول وابتكارات الاستدامة. المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات

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