«أبل» تخطط لرسوم على تنزيل البرامج خارج متجرها

تخطط ((أبل)) لإضافة رسوم جديدة مع تحركها للالتزام بقانون أوروبي جديد، عندما تبدأ في فتح نظامها للسماح بتنزيل برامج من خارج متجرها ((آب ستور))، وفقاً لما نقلته ((وول ستريت جورنال))، عن مصادر أوضحت أنه سيتم تطبيق خطط ((أبل)) في أوروبا فقط، وأنها ستسمح لأول مرة للعملاء بتنزيل البرامج على جوالات ((آيفون)) دون الحاجة لاستخدام ((آب ستور)).

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