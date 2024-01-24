«أبل» تخطط لرسوم على تنزيل البرامج خارج متجرها

«أبل» تخطط لرسوم على تنزيل البرامج خارج متجرها
التاريخ
1/24/2024 7:22:13 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تخطط ((أبل)) لإضافة رسوم جديدة مع تحركها للالتزام بقانون أوروبي جديد، عندما تبدأ في فتح نظامها للسماح بتنزيل برامج من خارج متجرها ((آب ستور))، وفقاً لما نقلته ((وول ستريت جورنال))، عن مصادر أوضحت أنه سيتم تطبيق خطط ((أبل)) في أوروبا فقط، وأنها ستسمح لأول مرة للعملاء بتنزيل البرامج على جوالات ((آيفون)) دون الحاجة لاستخدام ((آب ستور)).
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