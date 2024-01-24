حراك الهدنة في غزة دخان من دون نار

تسهب تقارير إعلامية عدة عن حراك دبلوماسي يرمي إلى هدنة في حرب غزة، إلا أن مواقف إسرائيل تجعل هذه التقارير ((دخاناً من دون نار)).

وقالت مصادر لـ((رويترز)) إن إسرائيل وحركة حماس أحرزتا بعض التقدم نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 30 يوماً يُطلق خلالها أسرى إسرائيليين وفلسطينيين، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجماتها على مدينة خان يونس في جنوب القطاع، إلا أن التصريحات الإسرائيلية لا تشي بما يدعو للتفاؤل.

ومنذ أسابيع، تبذل قطر والولايات المتحدة ومصر جهوداً حثيثة في محاولة للتوسط في اتفاق على وقف القتال بين إسرائيل و((حماس))، لكن لم تعلق واشنطن أو الدوحة أو القاهرة مباشرة على التقارير عن هدن أو احتمالات للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، وتكتفي هذه الأطراف بالإدلاء بتصريحات عن التحرك الدبلوماسي لوقف الحرب.

في واشنطن، قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض إن واشنطن ستدعم وقفاً للقتال بهدف تحرير الأسرى والسماح بدخول المساعدات، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً. وقال إنه لن يصف المناقشات الجارية بأنها ((مفاوضات)).

رفض إسرائيلي

وفي تكرار لمواقف سابقة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: ((نحن في حالة حرب.. ولن نتوقف حتى يتم إطلاق سراح جميع الأسرى، وحتى نقضي على قدرات حماس العسكرية والحكومية)). وقالت المتحدثة إيلانا شتاين ((تعليقاً على أنباء بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لن تتخلى إسرائيل عن تدمير حماس وإعادة جميع الأسرى وأن لا تشكل غزة تهديداً أمنياً لإسرائيل)).

وأضافت ((لن يكون هناك وقف لإطلاق النار)). ووفقاً لتقرير أوردته ((سكاي نيوز عربية))، ركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع الأخيرة على نهج تدريجي للإفراج عن فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين، بدءاً بالمدنيين وانتهاء بالجنود، مقابل وقف الأعمال العدائية، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار، والمزيد من المساعدات لغزة.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المصادر، وهو مسؤول مطلع على المفاوضات قوله، إن أحدث جولة من الدبلوماسية المكوكية بدأت في 28 ديسمبر، وقلصت الخلافات بشأن مدة وقف إطلاق النار المبدئي إلى نحو 30 يوماً بعد أن اقترحت ((حماس)) في البداية عدة أشهر. ومع ذلك، رفضت الحركة منذ ذلك الحين المضي قدماً نحو الاتفاق دون وقف دائم لإطلاق النار.

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