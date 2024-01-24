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الحوثيون يواصلون استهداف السفن في البحر الأحمر

1/24/2024 7:22:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصلت الهجمات الحوثية اليمنية على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، رغم الضربات المتكررة التي توجهها الولايات المتحدة وبريطانيا لمواقعهم في اليمن، أمس.

حيث أكد البيت الأبيض أمس أن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفن في البحر الأحمر، لكن تم اعتراض اثنين منها فيما أخطأ الثالث هدفه. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي ((أطلق الحوثيون ثلاثة صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر، أخطأ صاروخ هدفه...

وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية الصاروخين الآخرين)).وقال كيربي إن التقارير الأولية تشير إلى أن الضربات الأمريكية على أهداف للحوثيين أتت بنتائج فعالة.

وكان الجيش الأمريكي ذكر في بيان أنه نفذ المزيد من الضربات في اليمن فجر أمس ودمر صاروخين مضادين للسفن كان الحوثيون يعتزمون إطلاقهما صوب البحر الأحمر. في الأثناء، أعلنت شركة ((ميرسك)) الدنماركية العملاقة للشحن أن سفينتَين تابعتَين لفرعها الأمريكي كانتا تعبران مضيق باب المندب عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد ((انفجارات)) قريبة.

وقالت الشركة في بيان ((خلال الرحلة، بلّغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة فيما اعترضت البحرية الأمريكية المرافقة لهما عدة مقذوفات))، مؤكدة أن الطواقم والبضائع لم يلحق بها أي أذى. وأشارت إلى أن ((البحرية الأمريكية أعادت السفينتَين ورافقتهما إلى خليج عدن)). وأوضحت أن السفن تمكّنت من مواصلة عبور المضيق بحماية البحرية الأمريكية.

ويرفع الهجوم على سفينتي الشحن، مايرسك ديترويت ومايرسك شيزابيك، احتمالات شن الحوثيين هجمات مستمرة على الملاحة عبر مضيق باب المندب.

وكانت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، وهي منظمة تراقب الممرات المائية في الشرق الأوسط والتي يشرف عليها الجيش البريطاني، أبلغت عن وقوع انفجار أمس، بالقرب من مضيق باب المندب قبالة اليمن. وقالت إن الانفجار وقع على بعد نحو 100 متر من السفينة، لكنه لم يسبب أضراراً وطاقمها بخير.

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