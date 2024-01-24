السيسي: إسرائيل تعرقل وصول المساعدات لغزة

اتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إسرائيل، أمس، بعرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح من خلال الإجراءات التي تفرضها.

وقال السيسي أمام جمع من الضباط ومسؤولي الدولة، خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة: ((هذا شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه بسبب الصراع على إطلاق المحتجزين. إنهم يستخدمون هذا كوسيلة من وسائل الضغط على السكان)).

وأضاف: ((حجم الشاحنات التي كانت تدخل إلى غزة يومياً 600 شاحنة (قبل الحرب). وحالياً لم نتجاوز في أعلى تقدير 200 إلى 220 شاحنة. كيف يعيش هؤلاء الناس؟)).

وتابع الرئيس المصري قائلاً: ((معبر رفح مفتوح على مدار الأربع وعشرين ساعة، سبعة أيام طوال 30 يوماً، لكن الإجراءات التي تتم من الجانب الآخر، إسرائيل، حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد، هي ما تؤدي إلى ذلك)).

وأكد السيسي مواصلة مصر دورها في دعم الفلسطينيين في غزة، ونقلت قناة ((القاهرة)) الإخبارية عنه قوله: ((موقفنا من تطورات غزة كان واضحاً منذ البداية، وسنواصل دورنا في دعم الفلسطينيين بقطاع غزة)).

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