نيوهامبشير تزيد فرص ترامب «الرئاسية»

يقترب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الفوز بورقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه، أول من أمس، بالانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامبشير.

فيما تعهدت المرشحة الوحيدة المتبقية، نيكي هايلي، بمواصلة السباق حتى النهاية، في وقت حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي فاز بدوره بترشيح الديمقراطيين في نيوهامبشير، من أن الديمقراطية، والحريات الفردية، في الولايات المتحدة ((على المحك)). وحصل ترامب على نسبة أصوات تزيد على 54 %، فيما حصدت منافسته هايلي أقل عن 44 %.

يأتي فوز ترامب في نيوهامبشير، تالياً لفوزه الساحق، الأسبوع الماضي، في ولاية آيوا.

وتضع الانتصارات المتتالية في ولايتي آيوا، ونيوهامبشير، ترامب، في مقدمة المرشحين الجمهوريين في التاريخ السياسي الحديث، إذ فاز بأول محطتين انتخابيتين على التوالي، في السباق نحو الانتخابات الرئاسية، نوفمبر المقبل.

وهاجم ترامب، هايلي، من داخل مقره الانتخابي بولاية نيوهامبشير، إذ بدا منزعجاً من خطابها، ووصفها بـ((المحتالة التي لن تفوز)).

وردت هايلي على ترامب وقالت لأنصارها: ((نيوهامبشير هي محطة أولى وليست الأخيرة، هذا السباق لم ينته بعد)).

وبعد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ساوث كارولينا، المقررة يوم 24 فبراير المقبل، سيتحول السباق إلى ((الثلاثاء الكبير)) يوم 5 مارس المقبل، وسمي اليوم بهذا الاسم، نظراً لكونها تجرى في 16 ولاية، لاختيار مرشح الحزب الجمهوري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز