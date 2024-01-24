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رئيس تشاد.. حليف فرنسا يرى روسيا «دولة شقيقة»

1/24/2024 7:22:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس التشادي الانتقالي، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، أن بلاده، الحليفة لفرنسا، ((دولة شقيقة)) لروسيا.

حيث يقوم ديبي بزيارة إلى موسكو التقى خلالها بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أكد بدوره استعداد بلاده للمساعدة على تحقيق الاستقرار في تشاد.

وقال ديبي: ((جئت كدولة صديقة، ودولة شقيقة، ودولة ذات سيادة تريد تعزيز علاقاتها مع دولة صديقة))، معتبراً أن زيارته لموسكو ستساعد في ((تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا)).

في الأثناء، أشاد بوتين، بديبي، لـ((نجاحه في تحقيق الاستقرار)) في تشاد، وأكد أن روسيا ((ستسهم في ذلك بكل الوسائل الممكنة)). ونوّه بوتين بأن العلاقات بين تشاد وروسيا ((تطورت بشكل خاص في السنوات الأخيرة)).

وقال بوتين، إنه ((واثق)) من أن ((انتخابات عامة)) في تشاد ستنظم ((في المستقبل القريب)).

وطبقاً لمراقبين، حددت روسيا لنفسها هدفاً باستعادة نفوذها في أفريقيا الذي فقدته بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، إذ ركّز الكرملين جهوده خصوصاً على دول الساحل الأفريقي في مواجهة النفوذ الفرنسي.

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