تأهب أمريكي لمواجهة العواصف الثلجية

أعلنت 12 ولاية أمريكية، منها: أركنساس، وبنسلفانيا، وألاسكا، وشيكاغو، أمس، حالة التأهب القصوى لتساقط ‏الثلوج والأمطار المتجمدة والصقيع، مع تحرك عاصفة شتوية عبر الولايات المتحدة.

ووفقاً لشبكة ((إيه بي سي))، فإن التحذيرات من العواصف الجليدية سارية في أوكلاهوما، ‏وأركنساس، وميسوري. فيما شهدت تكساس أمطاراً غزيرة، بينما تتعامل المنطقة الممتدة من سانت لويس إلى شيكاغو، ‏مع طبقة من الجليد على الطرق.‏

وبلغت الأمطار والثلوج، منطقة البحيرات الكبرى، وأوهايو فالي، ‏فيما يتحول الجليد، في الغالب، إلى أمطار من شيكاغو إلى ديترويت، وسط ترقب أن تمتد الثلوج من ميشيغان إلى شمالي نيويورك إلى نيوإنغلاند. كما يتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة الجنوب، ‏الأسبوع الجاري، مع حدوث فيضانات من تكساس إلى جورجيا. ‏

في الأثناء، تتساقط أمطار غزيرة على الساحل الغربي الأمريكي، وتسري مراقبة الفيضانات في ‏سكرامنتو، شمالي كاليفورنيا، وسان دييغو، جنوبي كاليفورنيا. إذ يمكن أن تصل معدلات ‏هطول الأمطار إلى نصف بوصة في الساعة في سان دييغو.‏

بينما تم حثّ سكان مدينة ممفيس على غلي الماء، وتم تحذير سكان نيويورك من أن الطرق قد تغطى بالجليد الأسود، الخطير، نهاية الأسبوع الجاري، مع استمرار البرد القارس، والطقس العاصف في اجتياح أجزاء من الولايات المتحدة.

يأتي الطقس البارد في عطلة نهاية الأسبوع، بعد سلسلة من العواصف التي تسببت في مقتل 55 شخصاً على الأقل في جميع أنحاء البلاد، العديد منهم قضوا بسبب حوادث الطرق.

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