مستشفيات خان يونس ساحات حرب

تحولت المستشفيات في مدينة خان يونس بقطاع غزة، أمس، إلى ساحات حرب، بعد أن قالت إسرائيل إنها كثفت هجومها على المدينة التي يتركز فيها القتال مع الفصائل الفلسطينية.

وعبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن مصير الآلاف من النازحين الذين لجأوا إلى مستشفيات أكبر مدن جنوب القطاع، وهم الآن محاصرون بداخلها. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ((أوتشا)): ((وردت أنباء عن قتال عنيف بالقرب من المستشفيات، بما في ذلك الأقصى وناصر والأمل، مع محاولة فلسطينيين المغادرة إلى مدينة رفح الجنوبية)).

وقال المكتب نقلاً عن مسعفين: ((لا يمكن لأحد الدخول أو الخروج من مستشفى ناصر بسبب القصف المستمر)). وأفاد المسعفون أيضاً أن الموظفين كانوا يحفرون القبور في أرض المنشأة ((بسبب الأعداد الكبيرة المتوقعة من الوفيات)). وقال مكتب ((أوتشا)) إن نحو 18 ألف شخص نزحوا من منازلهم موجودون في هذا المستشفى وحده.

وأشارت مصادر إلى أن ((عشرات الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر في خان يونس من جميع الجهات)). واشتبك الجيش الإسرائيلي مع مسلحين فلسطينيين بالقرب من المستشفى، وهو الرئيسي في المدينة. وقال مسعفون إن مئات المرضى وآلاف النازحين لم يتمكنوا من مغادرة المستشفى بسبب القتال الدائر. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى ناصر بات معزولاً.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الفرار ليس خياراً بالنسبة للكثيرين، وذكرت أن موظفيها محاصرون داخل مستشفى ناصر رفقة نحو 850 مريضاً وآلاف النازحين بسبب خطورة السير في الطرق المحيطة أو عدم القدرة على الوصول إليها.

مأوى لاجئين

وقال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا)) في غزة إن قصفاً مدفعياً على مأوى للأمم المتحدة أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وجرح 75 في خان يونس.

وقال توماس وايت عبر حسابه على منصة إكس: ((أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص، وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين)).

وبحسب وايت فإن فرقاً من الوكالة ومنظمة الصحة العالمية تحاول الوصول إلى المأوى المغلق منذ يومين. وقال جيمس ماكغولدريك، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين عبر الفيديو: ((كان هناك ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص يحتمون في تلك المنشأة)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز