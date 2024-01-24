الأمم المتحدة: نزوح واسع غربي كردفان السودانية

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن نزوحاً واسعاً شهدته ولاية غرب كردفان السودانية، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع حول مدينة بابنوسة الاستراتيجية، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن توغل محدود لـ((الدعم السريع)) في المدينة، وسيطرتها على عدد من مراكز الشرطة، وأوردت أن الطيران الحربي نفّذ هجمات ضد تجمعات لعناصر ((الدعم السريع)) عند مدخل بابنوسة.

وأضاء تقرير، صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((أوتشا))، على موجة نزوح واسعة النطاق من أحياء وبلدات مدينة بابنوسة غربي ولاية كردفان مع احتدام القتال، إذ تضم المدينة أكبر حاميات الجيش السوداني في إقليم كردفان، معرباً عن فقدانه الأمل بانفراج قريب للأزمة في البلاد.

وذكر التقرير أن الاشتباكات وقعت في المقر العسكري الرئيس للجيش، كما في أحياء النصر، وأبو إسماعيل، وأضاف إنه لم يتأكد بعد من عدد النازحين، فيما لا يزال الوضع متوتراً، ولا يمكن التنبؤ به.

في الغضون، أعلن الجيش السوداني تصدّيه لهجمات عناصر ((الدعم السريع)) داخل بابنوسة، مفيداً بأن قواته تمركزت في مدينة تقع بمنطقة استراتيجية تقطع الإمدادات عن ((الدعم السريع)). وأكدت مصادر محلية في بابنوسة أن ((الدعم السريع)) قصفت مقر ((الفرقة 22))، التابع للجيش السوداني، الذي تمكن من إسقاط مسيّرة تتبع ((الدعم السريع)).

وأوضحت أن الجيش تمكن من صد هجوم بري، رافقه قصف بالمسيّرات على مقر الجيش في المدينة. كما أفادت المصادر بأن قائد ثاني ((الدعم السريع))، عبدالرحيم دقلو، شوهد يقود المعارك الضارية هناك، وسط مخاوف من الانزلاق إلى ((حرب أهلية)) في ولاية جنوب كردفان، بحسب مراقبين.

جدير بالذكر، أن التطورات الميدانية في كردفان، تأتي وسط مساعٍ إقليمية وأممية، لوقف الصراع الدامي في السودان، المندلع منذ منتصف أبريل الماضي، دون التوصل إلى توافق ينهيه أو حتى يخفف من حدته، ما يفقد أي آمال بوقف الاشتباكات.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان، شهدت البلاد نحو عشرات الهدن، خرقت جميعها منذ الساعات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، فيما تقاذف طرفا الصراع، الاتهامات، وتحميل المسؤوليات.

بينما أودى النزاع المسلح العنيف بحياة آلاف السودانيين، بحسب مشروع بيانات الأحداث، وموقع النزاع المسلح ((أكليد))، فيما كما تسبب بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفاً عبروا إلى دول مجاورة، وفق المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة.

إلى ذلك، يواجه ملايين الطلبة في السودان ((مصيراً غامضاً))، مع استمرار الحرب الشعواء في البلاد، وامتدادها لنحو 9 ولايات (من أصل 18 ولاية).

حيث تعطلت العملية التعليمة، بصورة كلية، في ظل نزوح واسع، ودمار كبير طال المؤسسات التعليمية، بينما تحولت مئات المدارس، في المناطق الآمنة إلى معسكرات تأوي الفارين من القتال. كما يجد 5 ملايين طفل أنفسهم محاصرين في مناطق النزاع النشط، الأمر الذي يعرضهم لخطر فقدان الوصول الحاسم إلى التعليم وخدمات الحماية الأساسية، وفق منظمة ((إنقاذ)) الطفولة.

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