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موسكو تتهم كييف بإسقاط طائرة تقل أسرى حرب

1/24/2024 7:22:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سارعت جهات روسية في العاصمة موسكو، أمس، بتحميل كييف مسؤولية إسقاط وتحطّم طائرة نقل عسكرية روسية، تقلّ 65 أسير حرب من أوكرانيا، وطاقماً من 6 أفراد، و3 مرافقين، فوق مقاطعة بيلغورود الروسية، القريبة من أوكرانيا.

تأكيد روسي

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، تحطم الطائرة ((آي إل 76)) في منطقة بيلغورود، ومقتل 65 أسيراً خلال نقلهم بهدف تبادلهم، فضلاً عن مقتل أفراد الطاقم والمرافقين.

وخلال الإحاطة الإعلامية اليومية، أحجم الناطق باسم الكرملين عن التعليق على المستجدات، بينما اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، كييف، بإسقاط الطائرة، وقال: ((قتلوا جنودهم في الجو، وكانت أمهاتهم وأولادهم بانتظارهم)).

مهمة إنسانية

وأضاف: ((أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية))، فيما أكد حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن جميع من على متن الطائرة، لقوا حتفهم.

وأفاد عضو البرلمان الروسي، الجنرال المتقاعد، أندريه كارتابولوف، بسقوط الطائرة استهدافها بثلاثة صواريخ أوكرانية، وقال إن التحقيقات ستكشف ما إذا كانت الصواريخ من طراز ((باتريوت))، أم من طراز ((إيريس تي)).

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة تتهاوى قبل حدوث انفجار كبير وسط ألسنة نارية، ودخان أسود.

في المقابل، ذكرت مصادر أوكرانية أنها أسقطت طائرة تحمل شحنة أسلحة، وصواريخ، ولم تستهدف أي طائرة تقل أسرى حرب.

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