«زايد للإسكان»: إصدار 4334 موافقة 2023

كشف المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن أن البرنامج أصدر 4 آلاف و334 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 3 مليارات 338 مليون درهم خلال العام الماضي، تتوزع بين 1025 منحة و3309 قروض وتمويلات سكنية.

وقال المنصوري لـ((البيان)): تم خلال العام المنصرم تخصيص 801 مسكن حكومي توزعت بين المجمعات السكنية المنفذة في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، لافتاً إلى أنه جار العمل في المرحلة الأخيرة من مشروع الحي السكني 818 مسكناً حكومياً في السيوح 16 ((الموردة 8 حالياً)) في إمارة الشارقة ويبلغ عدد مساكن هذه المرحلة 380 مسكناً حكومياً.

كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الأخيرة في مشروع الحي السكني 898 مسكناً حكومياً في مدينة محمد بن زايد ((المنتزي سابقاً)) في إمارة عجمان ويبلغ عدد مساكن هذه المرحلة 267 مسكناً حكومياً.

وأكد مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أنه تم البدء في تسليم بقية المساكن المنجزة للمستفيدين وجار استكمال الإجراءات مع الشركاء، مشيراً إلى أنه يحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، المتمثلة في تلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، وتعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة للمواطنين وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة والآمنة لهم، من خلال تنفيذ ما جاء في مستهدفات السياسة الإسكانية وفق الأطر والبرامج الزمنية المحددة.

وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تسعى إلى تلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات والانتهاء من كل قوائم الانتظار، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص، وأنه من ضمن مستهدفات البرنامج للمرحلة المقبلة توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج.

وأضاف: يعتبر قطاع الإسكان بالنسبة لدولة الإمارات أحد المجالات الحيوية التي تلقت عناية كبيرة منذ تأسيسها، والتي تُعد واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، وهذا النمو السريع يتطلب التخطيط الجيد والاستثمار الذكي في مجال الإسكان لتلبية احتياجات مواطنيها.

وأوضح المهندس محمد المنصوري أن قطاع الإسكان في الإمارات حقق إنجازات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة، التي تولي عناية فائقة لهذا الملف الحيوي ضمن مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، ما أسهم في بلوغ نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في دولة الإمارات 90 %، وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم.

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