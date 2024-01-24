مشاركون: المعرضان فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الصناعات الإماراتية

أكد عارضون لشركات وطنية ودولية في قطاع التسليح والأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، أن النسخة الحالية لمعرضي ((يومكس)) و((سيمتكس)) 2024، فرصة مهمة لعرض واستقطاب عملاء جدد في القطاعات البرية والبحرية والجوية، بما يعزز الصناعات الإماراتية، ويحفز الابتكار المحلي وتطوير الأعمال.

وقالوا إن الشركات الدفاعية الإماراتية موجودة، وبقوة، خلال المعرضين، عبر منتجات وطنية مدعومة بالذكاء الصناعي والتصنيع الجيد لمختلف الصناعات العسكرية، حيث تشارك 72 شركة محلية، تمثل 34% من إجمالي الشركات المشاركة، بالإضافة إلى زيادة مساحة المعرض الإجمالية في الدورة الحالية.

وقال المهندس محمد الأسود مدير المشاريع في ((جريد ون))، إن ((يومكس وسيمتكس 2024)) يمثلان فرصة مهمة لتعزيز الصناعات الإماراتية في المجال العسكري.

وأضاف: تعرض شركة ((جريد ون)) إحدى شركات مجموعة ((إيدج)) 9 مشاريع بالتعاون مع عدد من الشركات الصينية، مثل القوارب العسكرية لحراسة السواحل البحرية، والمسيرات بأنواعها المختلفة، ومحطات الأقمار الصناعية، إلى جانب الجسور العائمة المتحركة، ومحطات الاتصالات، وأجهزة الليزر القتالية.

وأشار طارق البناي نائب الرئيس للأنظمة المستقبلية بشركة ((كينتسوجي))، إلى عرض مركبة ((ماغنيس)) الإماراتية، وهي ذاتية القيادة، وتعمل بالطاقة الكهربائية، وصنعت بالتعاون مع خبراء إيطاليين، مؤكداً أنها فريدة من نوعها، حيث يمكنها السير لمسافة 800 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وقال إن الشركة بصدد إنتاج النسخة التجريبية، تمهيداً لعرضها في الأسواق.

مشيراً إلى أن المركبة ((ماغنيس)) تنفذ مهام عسكرية دفاعية في القيادة والسيطرة، ويمكن أن تحمل حتى ستة جنود، كما لديها القدرة على القيادة الذاتية داخل المدن وفي الصحراء، وهي رباعية الدفع، مع إمكانية تحويلها إلى استخدامات أمنية شرطية.

وأشار شين إك هيون الرئيس التنفيذي لشركة ((LIG Nex1)) الكورية، إلى أهمية عرض المنتجات، وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات بين العارضين، مشيراً إلى أن شركته تقدم منتجات تخص منصة المركبة البرية غير المأهولة، بالإضافة إلى مركبة صيد الألغام البحرية ذاتية الحركة ((AUV))، ونظام طائرات بدون طيار UAS، ما يحسن الأداء الدفاعي في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن التعاون بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة، يعيد تشكيل سرعة ساحات المعركة الحديثة، والبحث والتطوير الدفاعي.

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