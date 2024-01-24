مدارس تحذر الطلبة.. خصم 8 درجات في حال إحضار الهاتف

أصدرت مدارس حكومية وخاصة تحذيرات للطلبة تنص على منع إحضار الهواتف النقالة إلى المدرسة، مع تأكيدها على أنه سيتم تطبيق لائحة السلوك الطلابي التي تنص على خصم 8 درجات من درجات سلوك الطالب.

وأكد عدد من المدارس الخاصة أنه سيتم حجز الهواتف التي يتم ضبطها في حوزة الطلاب حتى حضور أولياء أمورهم وتوقيعهم على تعهد عدم التكرار. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق لائحة السلوك الطلابي، وبهدف تعزيز البيئة التعليمية الصحية وتقليل الانشغال غير الضروري للطلاب خلال الدروس.

رسائل توعية

وبالإضافة إلى ذلك، قامت مدارس بمبادرة توجيه رسائل نصية إلى أولياء الأمور، تحثهم على توعية أبنائهم بأهمية الالتزام باللوائح والسياسات المدرسية، وتؤكد على منع إحضار الهواتف المحمولة بهدف تحقيق بيئة تعليمية أكثر انضباطاً وتركيزاً، وتشجع الأسر على تقديم الدعم والمساندة للمدرسة في تنفيذ هذا الإجراء.

وفي سياق آخر، حثت المدارس الطلاب على الالتزام بالحضور وعدم الغياب خلال الفترة الحالية، حيث يتم عقد الاختبارات التكوينية والاختبارات التقييمية لتقدم الطلاب، لافتين إلى أن أيام التمدرس خلال الفصل الدراسي الثاني قليلة مقارنة بالفصل الأول.

وأكدت المدارس أيضاً أهمية التزام الطلاب بالزي المدرسي، حيث يسهم ذلك في إظهار الانتماء للمدرسة وتعزيز الانضباط والهوية المدرسية، حيث تم تذكير الطلاب بأن الالتزام بالزي المدرسي يعكس احترامهم للمدرسة ويعزز صورتهم الإيجابية كطلاب مثاليين.

من جهته، قال حسن سوالمة، مدير مدرسة الأهلية الخيرية فرع دبي بنين، أن العديد من المدارس تعمل على محاربة ظاهرة الهواتف المحمولة بحوزة الطلبة، موضحاً أن إدارة مدرسته اتخذت عدة إجراءات لمواجهتها، تمثلت في تقديم التوعية للطلبة وذويهم بالأضرار المحتملة التي يمكن أن تنجم عن إحضار الهاتف إلى المدرسة، وتعميم لائحة السلوك على أولياء الأمور.

بالإضافة إلى توقيع تعهد من ولي الأمر يلتزم فيه بعدم إحضار الطالب للهاتف المحمول، وتقوم المدرسة بنشر لائحة السلوك في الفصول الدراسية وتوعية الطلاب بالعقوبات الناجمة عن إحضار الهواتف المحمولة وفقاً للائحة.

وأضاف: يتم إرسال رسائل متعددة إلى أولياء الأمور تنصحهم بمتابعة أبنائهم وعدم إحضار الهواتف المحمولة إلى المدرسة، وفي حالة عدم الامتثال، يتم حجز الهاتف المحمول حتى يحضر ولي الأمر لاستلامه وتوقيع التعهد أو إصدار إنذار مع خصم درجات السلوك في حق الطالب، وتستمر هذه الإجراءات حتى يتم استنفادها.

وفي حال عدم الامتثال المستمر، للمدرسة الحق بأن يتم منع الطالب من إعادة التسجيل للسنة الدراسية التالية. وحول الإجراءات التي تتخذها المدرسة لعدم التزام الطلبة بالزي المدرسي أو التأخر في الحضور إلى المدرسة، أو الغياب غير المبرر أوضح سوالمة، أنه يتم اتباع إجراءات مشابهة بعد تقديم النصح والتوجيه والإرشاد، ويتم إرسال رسائل إلكترونية وورقية وعقد لقاءات مع أولياء الأمور لتوضيح أهمية الالتزام بالزي المدرسي والحضور.

وأكد سوالمة أهمية دور ولي الأمر كشريك في عملية التعليم والتعلم، ويجب أن يكون داعماً ومعاوناً لإدارة المدرسة في جهودها لمواجهة ظاهرة إحضار الهواتف المحمولة إلى المدرسة.

ومن جانبه، قال محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، إن هناك حالة استثنائية واحدة يسمح بها للطلبة إحضار الهاتف للمدرسة وذلك عند قدومهم للمدرسة بمفردهم، مع مراعاة تسليم الهاتف للمشرف المسؤول عند الدخول للمدرسة واستلامه عند الخروج، وفي حال تم ضبط الهاتف مع الطالب يتم محاسبة الطالب وفقاً للائحة السلوك الطلابي.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي المدارس لتحقيق بيئة تعليمية صحية ومنضبطة، تسهم في تحقيق أعلى مستويات التعليم وتطوير القدرات الأكاديمية والسلوكية للطلاب. وذكر أن المدرسة تؤكد بشكل مستمر ضرورة الالتزام بالزي المدرسي وذلك لتوحيد الهوية المدرسية.

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