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«أمناء أمريكية الشارقة» يعتمد مبادرات وبرامج أكاديمية جديدة

1/24/2024 7:22:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan) اعتمد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، مبادرات وبرامج أكاديمية وتشغيلية جديدة خلال اجتماعه الأخير. وقالت الشيخة بدور القاسمي: تتمثل أولويتنا الاستراتيجية في ضمان استمرار الجامعة في تحسين وتوسيع برامجها، وبفضل الدرجات العلمية الجديدة، والبرنامج المدمج عبر الإنترنت، والخطط الجارية لإنشاء مراكز بحثية جديدة، فإننا نمهد الطريق لتلبية توقعات طلاب الغد والأكاديميين في سوق شديد التنافسية. وأضافت رئيسة الجامعة: مجلس الأمناء متوافق تماماً مع أولوياتنا، ممتنة لهذه المجموعة الرائعة من الأعضاء على المناقشات المعمقة التي أدت إلى هذه الخطوات الإيجابية للغاية لدفع عملنا نحو الأمام. ووافق أعضاء المجلس خلال الاجتماع على طرح الجامعة برنامج ماجستير جديد عبر الإنترنت في تحليلات الأعمال عبر كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة، كما اطلع على مقترحات مبدئية لإطلاق مراكز بحثية جديدة تضاف إلى المراكز البحثية الـ3 التي أطلقت العام الماضي. تخطيط استراتيجي وتخلل الاجتماع مناقشات معمقة حول عملية التخطيط الاستراتيجي القادمة للجامعة الأمريكية في الشارقة، والتي ستتضمن وضع استراتيجية تواصل مع مجتمع الجامعة في الحرم الجامعي، وعملية وضع معايير مرجعية للنظر في الفرص المتاحة للجامعة في فترة التخطيط القادمة، والنظر في الهيكل التنظيمي للجامعة والخطط التشغيلية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الجامعة. كما اعتمد المجلس إطلاق 4 برامج جديدة في خريف 2024 بعد حصولها على اعتماد أكاديمي مبدأي من مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لقسم شؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. والتي تشمل بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية والبيولوجية، وبكالوريوس العلوم في هندسة وإدارة الإنشاءات الرقمية، وبكالوريوس العلوم في الأنظمة الذكية وهندسة الميكاترونكس، وماجستير العلوم في التعلم الآلي.

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