الإمارات داعم للمشاريع التعليمية بالدول النامية ومناطق النزاع

شاركت دولة الإمارات العالم أمس الاحتفال باليوم الدولي للتعليم السادس الذي يصادف 24 يناير من كل عام، وهو اليوم الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً عالمياً للتعليم احتفاء بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية، وحمل موضوعة عنوان ((التعلم من أجل السلام الدائم)).

وأكدت مهرة المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي أن الإمارات حريصة على دعم المشاريع التعليمية في الدول النامية والمناطق المتضررة من النزاعات، بهدف تعزيز فرص التعليم والسلام في هذه المجتمعات.

وأفادت بأن التعليم حق إنساني أساسي لا يمكن التفريط فيه أو التخلي عنه، داعية المجتمعات الدولية إلى ضمان استمراريته في جميع الظروف، حيث تنص الأطر والإعلانات الدولية على حق جميع الأفراد في الحصول على التعليم بكل أجناسهم وفئاتهم في الأوقات العادية و في الأزمات ومن واجب السلطات الوطنية والمجتمع الدولي احترام هذا الحق وحمايته وتطبيقه دون تمييز.

وتابعت المطيوعي: انطلاقاً من موضوع اليوم الدولي السادس الذي يحتفي به العالم ((التعلم من أجل السلام الدائم)) تلعب دولة الإمارات دوراً مهماً في تعزيز التعليم من أجل السلام والتفاهم العالمي، وتؤمن بأن التعليم هو وسيلة حيوية لتعزيز السلام والتسامح والتفاهم بين الثقافات المختلفة، وقد اتخذت الإمارات خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف

. وأضافت: إن الإمارات تركز بشكل دائم على تطوير مناهجها تعليمية وتعزيز قيم السلام والتعايش السلمي، وتتضمن هذه المناهج تعليم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح وقيم التعايش.

كما تقوم الإمارات بتنظيم فعاليات ومبادرات تعليمية تهدف إلى تعزيز الحوار الدولي وتعزيز التفاهم بين الشعوب. وتابعت: تعزز الإمارات الشراكات العالمية في مجال التعليم من أجل السلام، وتحرص على تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الأخرى، وترحب بالطلاب والأكاديميين من مختلف البلدان للدراسة في جامعاتها ومؤسساتها التعليمية.

بدورها، أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي احتفائها بقيم التعلم والمعرفة والابتكار، والتزامها بالمضي قدماً من أجل تحقيق تعليم مستدام وبناء أجيال متمكنة من مهارات المستقبل.

من جانبها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، المديرة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير: يحمل اليوم الدولي للتعليم وموضوعه التعلم من أجل السلام الدائم، أهمية عميقة، ونحن في عصر يواجه تحديات عالمية وتحولات رقمية، وهناك أن أكثر من 400 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات المسلحة، منهم 200 مليون يقيمون في مناطق الحرب الأكثر فتكاً في العالم، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ أكثر من عقد من الزمن.

ودعت بن جعفر إلى تشكيل دعوة للعمل الجماعي الفوري من أجل حماية حقوق هؤلاء الأطفال، حتى يكون اليوم العالمي للتعليم أكثر من مجرد يوم رمزي، موضحة أن التعليم ليس مجرد حق أساسي، بل هو أمل للحياة، كما أنه طريق للتنمية المستدامة والسلام من أجل قدرتنا العالمية على الصمود في المستقبل.

مؤكدة أهمية الالتزام بضمان إتاحة التعليم الجيد لكل طفل، بغض النظر عن ظروفه، وهذا سيكون أساساً للاستقرار والتطور في المستقبل في مجتمعاتنا.

يشار إلى أن اليوم الدولي للتعليم يرمز إلى الاعتراف العالمي بأن التعليم هو أساس التنمية المستدامة، إذ يعزز التفاهم بين الثقافات ويمكن الجميع، وخصوصاً أجيال المستقبل، من بناء غدٍ أفضل، وتوفير تعليم جيد آمن وشامل ومنصف لكل طفل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز