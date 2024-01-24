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بدء العد التنازلي للمؤتمر الدولي لحوار الحضارات

1/24/2024 7:22:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، يعقد المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح، يومي 20 و21 فبراير المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. حيث ينظم المؤتمر من قبل مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش والأمم المتحدة، وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض. وعبّر المنظمون عن ثقتهم في نجاح الحدث، مع وضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات والتخطيط والتنسيق الدقيقين، لضمان تجربة سلسة ومؤثرة لأكثر من 2000 مشارك. وسيتضمن المؤتمر أكثر من 50 متحدثاً من الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات العالمية، ما يوفر آفاقاً متنوعة حول تقاطع الحضارات، وتعزيز التسامح، من خلال مناقشات علمية وبحثية، ويشمل المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تبادل التجارب التاريخية، ودور الثقافة في تعزيز التعايش، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الثقافية في المجتمعات المعاصرة. وسيلقي الكلمة الافتتاحية، ميغيل أنخيل موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، واللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ((الإنتربول))، وخلال حفل الافتتاح، سيتم الإعلان عن شخصية العام للتسامح، وإطلاق أول مجلة علمية محكمة لعلوم الحضارات والتسامح. ويهدف المؤتمر إلى دراسة تعزيز التفاهم والتعاون بين الحضارات المختلفة بمفهوم علمي وبحثي. وسيجمع الخبراء والأكاديميين والمهتمين من مختلف المجالات، لمناقشة القضايا العلمية والبحثية المرتبطة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش. سيوفر المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع العلمية، مثل تبادل الخبرات والدروس المستفادة من التاريخ، ودور الثقافة والتحول الثقافي في تعزيز التعايش، وتعدد الثقافات في المجتمعات المعاصرة.

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