«الوطني» يوصي بتطبيق ممارسات دبي في تقليل فاقد المياه

أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر أهمية التنسيق بين الجهات كافة لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامتها، وتسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، وتبني وتطبيق الممارسات التي تطبقها إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه، حيث وصل الفاقد في دبي إلى أقل من 5 %.

إجراءات جديدة

وكشفت مداولات الجلسة التي عقدت برئاسة معالي صقر غباش، أمس، إعلان معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن وجود آلية وإجراءات جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، تستهدف حل تحديات الازدحام المروري الذي تشهده الطرق الاتحادية.

وأكد معاليه أن الوزارة ستعكف على دراسة المقترح الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي، بشأن إنشاء طريق جديد يربط جميع إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على عقد اجتماعات تنسيقية مع الحكومات المحلية، في هذا الشأن، وذلك لمعرفة إن كان هناك حاجة فعلية لإنشاء طريق جديد أو زيادة عدد الحارات في الطرق الحالية، أو تحويل المركبات إلى طرق أخرى تشهد كثافة مركبات أقل.

وقال سهيل المزروعي: الازدحام المروري ظاهرة موجودة في كل طرق العالم، لكن هناك مقاييس ومعايير تستخدمها دول العالم، لتحديد مستوى جودة الطرق، ودولة الإمارات نجحت بفضل منظومة طرقها في أن تكون بين المراكز الـ 10 الأولى على مستوى العالم.

وقال معالي سهيل المزروعي، رداً على سؤال من الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس، حول الازدحام المروري الذي تشهده الطرق الاتحادية الرابطة بين دبي والإمارات الشمالية، إن الدولة تشهد تطوراً مستمراً في شبكات النقل، خصوصاً الطرق.

موضحاً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البلديات المحلية على الحصول على الموافقات التي تستهدف تعزيز الطرق التي تربط بين الإمارات. ولفت معاليه إلى إنشاء الوزارة مركزاً متكاملاً يقوم برصد الحركة دورياً على مدار الـ24 ساعة، تم إدخال الذكاء الاصطناعي لمعرفة أسباب دخول السيارات ووقوع الازدحام.

الأمن المائي

أما فيما يتعلق بجهود واستراتيجيات الدولة في تحقيق الأمن المائي، فأشار معالي سهيل المزروعي إلى وجود مشروع لافتتاح محطتين جديدتين العام الجاري، سيكون لهما دور مهم في زيادة نسب إنتاج المياه المحلاة. وتطرق إلى إنشاء الوزارة ((مركز الإمارات للمراقبة))، يتم من خلاله تطوير نظام للمراقبة ومتابعة شبكات المياه والتنسيق مع الجهات المعنية.

التخزين

ولفت إلى أن سعة التخزين المائي ارتفعت على مستوى الدولة، من 2017 إلى الآن، من مليار و800 غالون 2017 إلى مليارين و975 مليون غالون.

وأوضح معاليه أن 46 % من المياه في الدولة تأتي من باطن الأرض، مضيفاً أن نسبة الفاقد في الإمارات من 10 إلى 11%، وفي إمارة دبي وصلت إلى أقل من 5%، وأن متوسط الفاقد عالمياً يصل إلى 30 %. ونوه بشروع شركة الاتحاد في وضع خطة تستهدف من خلالها تقليل الفاقد عن طريق تبديل الشبكات القديمة، مضيفاً أنه جارٍ العمل على أكثر من محطة سترى النور.

المباني الخضراء

وكشف معاليه عن أن الوزارة شرعت حالياً في دراسة مشروع يستهدف خفض الاستهلاك في 422 مبنى حكومياً اتحادياً تتضمن مدارس ومستشفيات ومقار حكومية، تم تصنيفها بأنها الأكثر استهلاكاً للطاقة في دولة الإمارات.

مشيراً إلى أن الدراسة سيكون لها دور مهم وإيجابي في وضع حلول تسهم في خفض نسب الاستهلاك بمعدل يصل إلى نحو 25% من المعدلات الحالية. وأكد أن الوزارة نجحت بفضل المبادرات والخطط الاستراتيجية التي تنفذها في توفير خفض في الاستهلاك في المباني القائمة، بما يعادل 403 ملايين متر مكعب، والذي يساوي ما نسبته 18% خفضاً عما كانت عليه المعدلات في السابق.

شبكات الربط

وقال معالي المزروعي: إن الربط بين الشبكات من النقاط الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة، فنقاط تخزين المياه يجب أن تكون مشتركة ومتواصلة مع بعضها البعض. وتابع: توجد شبكة ربط مائية تتكون من 13 نقطة ربط شبكي، تربط بين الشبكات في الإمارات، قائمة حالياً، تعمل على الإمداد اليومي وتبادل المياه بين أبوظبي والشارقة وشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

وقال معاليه: بالنسبة للربط بين شبكات المياه في الهيئات العاملة في الدولة فإن الساعات التخزينية زادت بنسبة 40%، وتم رفع المستهدف من تقليل استغلال الفرد والمبنى من المياه من 40 % إلى 50 %.

وتناول برنامج حصاد الأمطار والمياه السطحية، وقال: لدينا 150 سداً سعتها 130 مليون متر مكعب، وتم إطلاق خارجة هيدرولوجية، وهي أول خريطة في الدولة، وهي قاعدة بيانات رقمية للمياه، ونعمل مع مراكز أبحاث في الجامعات.

توصيات

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، أكد فيها أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإصدار سياسات وأطر ومعايير موحدة ملزمة تنظم استهلاك المياه. وشددت التوصيات على أهمية العمل على تحقيق التزامات الدولة فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ((كوب 28)) عن طريق تشجيع وتحفيز المواصفات الدولية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء.

وتكثيف الحملات التوعوية والترشيد لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين بعدة لغات واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في مجال ترشيد المياه بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه في الدولة، والتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبني مبادرات ابتكارية تُعنى بترشيد الاستهلاك وتحقيق استدامة الأمن المائي، وتفعيل دور الإعلام بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية الاتحادية والمحلية على كافة المستويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترشيد استهلاك المياه.

وطالب المجلس بضرورة التسريع في استكمال المشروع الهادف إلى توحيد المعايير اللازمة للمياه المرتجعة، وتعميمها على محطات التحلية ووضع برامج لتقليل تكلفة الإنتاج والحد من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه أو توزيعها واستخدامها بما يسهم في الحد والتقليل من الانبعاثات الغازية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع مراكز أبحاث المياه والطاقة لإيجاد حلول مبتكرة بشأن استدامة الأمن المائي.

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