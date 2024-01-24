1.9 مليار صفقات «يومكس» و«سيمتكس» خلال يومين

بلغت قيمة العقود العشرة خلال اليومين الماضيين لمعرضي الأنظمة غير المأهولة ((يومكس))، والمحاكاة والتدريب ((سيمتكس))، التي أبرمها مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع، 1.9 مليار درهم، بواقع خمس صفقات في اليوم الأول بـ 971 مليون درهم، وخمس في اليوم الثاني بلغت نحو 939 مليون درهم، وسط مشاركة مميزة للشركات الإماراتية، التي استعرضت خلالها أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، فعاليات العروض الجوية في منطقة تلال سويحان بمدينة العين.وكان في استقباله، اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية.

واللواء الركن سعيد علي آل علي قائد الطيران المشترك، والعميد ناصر أحمد العبيدلي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي يومكس وسيمتكس 2024، وعدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع.وفي مبادرة هي الأولى في تاريخ المعرضين، قدمت العروض الحية في المنصة الكبرى لـ أدنيك والقناة المائية التابعة لها، وفي منطقة تلال سويحان.

عقود

وأعلن مجلس التوازن- الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، عن توقيع 5 صفقات محلية بقيمة إجمالية بلغت 939 مليون درهم إماراتي.

وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس، في ختام أعمال اليوم الثاني، بحضور زايد سعيد المريخي المُتحدث الرسمي باسم ((مجلس التوازن))، ومنى أحمد الجابر الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتفصيلاً.. كشف زايد سعيد المريخي عن قيمة الصفقات الخمسة في خلال اليوم الثاني، بالتعاقد مع مجموعة ((إيدج))، لشراء أنظمة طائرات بدون طيار، وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب بقيمة 220 مليون درهم، كما تم التعاقد مع مجموعة ((إيدج)) لشراء أنظمة دفاع ضد الطائرات المسيرة المتنقلة بقيمة 708 ملايين درهم.

إلى جانب ذلك، تم التعاقد مع ((مركز الأرصاد الوطني)) لتقديم خدمات الإرصاد الجوي بقيمة 693 ألف درهم، والتعاقد مع شركة ((الخليج المتحدة للحلول الفنية المتكاملة))، لشراء روبوتات بقيمة 8 ملايين درهم، إضافةً إلى التعاقد مع شركة ((ستار لينك للاتصالات الفضائية)) لتوفير السعات للاتصالات الفضائية بقيمة 2 مليون درهم.

خطى واثقة

وقال زايد المريخي ((نؤكد اعتزازنا بالمكانة المتقدمة التي حققتها الصناعات الإماراتية في مجال الدفاع، إذ أصبحت دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو بناء قطاع دفاعي متطور، ومستند على تمكين الكفاءات الوطنية، لتوفير حلول شاملة وفعالة، تسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية المتطورة)).

وأضاف ((بدورنا، في مجلس التوازن، وبالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي وزارة الدفاع، نؤكد دعم كافة الجهود الوطنية التي تسهم في نمو الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية بالدولة)).

أحدث المنتجات

وأكد أن معرضي ((يومكس وسيمتكس 2024))، يمثلان فرصة لاستعراض أحدث المنتجات في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب الخاصة بقطاع الدفاع والأمن، حيث تشهد هذه الصناعات تطوراً سريعاً ولافتاً، من شأنه أن يدعم الجهود في مجال تعزيز دعم الصناعات والقدرات الدفاعية.

ويشهد معرضا (يومكس وسيمتكس 2024)، المقامان بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، العديد من الابتكارات والإبداعات التقنية الرائدة المرتبطة بتكنولوجيات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات بدون طيار.

توافد المهتمين

وتوافد الآلاف من المهتمين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم، هذا بالإضافة للطلبة والطالبات الدراسين بالجامعات الإماراتية المتخصصة في علوم الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة، من أجل التعرف إلى أحدث الابتكارات العالمية، ومتابعة كل جديد تقدمه أكثر من 214 شركة، منها 72 إماراتية تشارك بعرض وطرح العشرات من إنتاجها التقني والتكنولوجي المتطور والرائد.

وخلال فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس، أطلقت مجموعة إيداج منتجات جديدة ومبتكرة، تُوفر للعملاء منتجات ذات اعتمادية عالية متقدمة تقنيًا، وتعتبر معقولة التكلفة في مجالات متعددة، ما يُسلّط الضوء على التزام المجموعة بتطوير قدرات واسعة ومتنوعة، تسهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الدفاعية السيادية ذات الفكر المستقبلي.

وتم عرض تصميم ((GY300)) للإقلاع والهبوط القصير على الأراضي الوعرة وغير المجهزة، وهي عبارة عن طائرة غير مأهولة منخفضة الصيانة وعالية الموثوقية، وقادرة على نقل حمولة 300 كغم، بتكلفة تشغيلية منخفضة.

من ناحية أخرى، أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن طرحها لـ 13 ابتكارًا في التكنولوجيات المتقدمة للعالم الرقمي، خلال فعاليات النسخة السادسة من معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة، ومعرض المحاكاة والتدريب.

وعرضت الجامعة ابتكارات، تتضمن طائرات بدون طيار مخصصة لإطفاء الحرائق، ومجموعة من الأنظمة الروبوتية غير المتجانسة، ودرعاً مُزوَّدة بخاصية الوظيفة الطبيعية غير القابلة للاستنساخ، لتعريف وتثبيت الرقائق، ونظام أمني يستند إلى مصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة.

كما عرضت الجامعة سيارة ذاتية القيادة، وطائرات بدون طيار لتحسين مستويات هطول المطر، من خلال قياس السحب وتلقيحها، كما عرضت منظومة ذكية مدعومة بالأنظمة الذكية، للكشف عن المواد الخطرة.

وعرضت شركة إنيرون الرائدة في مستقبل التنقل التكتيكي، والتابعة لشركة كينستونجي، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، السيارة (ماغنوس) الكهربائية الرائدة والمتطورة في نسختها التجريبية.

ويعد هذا الكشف أول ظهور عالمي لها، وهي الجيل التالي لمفهوم السيارات الكهربائية، حيث إنها مركبة استطلاع عسكرية، مصممة خصيصاً للعمليات الدفاعية.

ويشارك ((مجلس الإمارات للشركات الدفاعية)) بالفعاليات، في إطار التزامه بتعزيز دوره كداعم رئيس لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.

وأكد المجلس أن المشاركة الإماراتية تعكس أهمية تخصيص جناح يضم عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة، منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إلى جانب مجموعة ((ساب))، وشركتي ((إلكترونيات الطيران الكندية)) و((أفانت جارد))، لعرض أحدث المنتجات الدفاعية المبتكرة، المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية.

حلقة وصل

ويقوم المجلس بدوره كحلقة وصل بين الشركات الدفاعية الوطنية، والشركات الدولية التي تمتلك مقراً لها في دولة الإمارات، واستقطاب الشركات والمؤسسات الراغبة في الانضمام تحت مظلة المجلس، وذلك بهدف تطوير قدرات الصناعة المحلية، والاستفادة من الخبرات لبناء قاعدة متكاملة لقطاع الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا، وتعزيز فرص العمل والإنتاج المشترك.

شراكة

ويشارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بفعالية وكشريك معرفي، انطلاقًا من حرص المركز على تعزيز شراكاته المؤسسية، والمساهمة بإنجاح الفعاليات الوطنية.

وتتضمن مشاركة المركز في هذه النسخة من الحدث، عقد سلسلة حوارات استراتيجية، لتقديم رؤى تحليلية متخصصة حول موضوعات علمية وبحثية متنوعة، من بينها التهديدات البحرية والجوية والبرية الناجمة عن الأنظمة غير المأهولة، وتحديات أنظمة التسليح المستقلة، والفجوة بين الأنظمة غير المأهولة، وأطر حوكمتها، والانعكاسات القانونية والأخلاقية لاستخدام الأسلحة غير المأهولة.

((الدفاع)) تتزود بـ 60 مركبة ومجنزرة روبوتية







وقّعت ((ميلريم للروبوتات))؛ الشركة الأوروبية الرائدة في تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة التابعة لمجموعة ((إيدج))، عقداً لتزويد وزارة الدفاع بـ 20 مركبة روبوتية قتالية مجنزرة و40 مركبة برية غير مأهولة من طراز ((THeMIS)).

وبموجب العقد، ستقود ((ميلريم للروبوتات)) برنامجاً تجريبياً واختبارياً بهدف دمج القدرات البرية غير المأهولة في ترسانة القوات المسلحة الإماراتية.

وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو الارتقاء بالقدرات القتالية للقوات المسلحة عبر اعتماد مركبات ((THeMIS)) البرية غير المأهولة والروبوتية القتالية المجنزرة، والمجهزة بميزات مستقلة متقدمة وقدرة التزود بحمولات من أطراف خارجية وحلول اتصال عالية الجودة.

وقال كولدار فآرسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميلريم للروبوتات ((إن استثمارات مجموعة إيدج في ميلريم للروبوتات فتحت آفاقاً جديدة في المنطقة.

مما وسّع نطاق نمونا الدولي وعزز حضورنا في الأسواق، كما يعكس إطلاقنا لأكبر برنامج للروبوتات القتالية حول العالم مع وزارة الدفاع الإماراتية القدرات التنافسية لحلولنا، ويبرز القيمة الاستراتيجية لدمج الأنظمة الروبوتية المتقدمة في بنية القوات، وبالتالي تعزيز قدراتها القتالية وكفاءتها التشغيلية)).

ويتضمّن العقد توريد مركبات روبوتية قتالية مجنزرة مزودة بمدافع MK44 عيار 30 ملم، ووحدات ((THeMIS)) قتالية مجهزة بمحطات أسلحة تعمل بالتحكم عن بعد من طراز M230LF عيار 30 ملم وأنظمة نارية غير مباشرة، بالإضافة إلى وحدات ((THeMIS Observe)) مزوّدة بأنظمة رادار وكاميرات، بما يشمل قدرات الكشف عن الطلقات.

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