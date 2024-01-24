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عمار النعيمي يبحث مع سفير فرنسا علاقات التعاون الثنائية

1/24/2024 7:22:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan) استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم صباح أمس، نيكولا نيميتشينو سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. ورحب سموه بالسفير الفرنسي، وثمن الجهود التي يبذلها لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث التي من شأنها تقوية تلك العلاقة بين الشعبين الصديقين في العديد من القطاعات وسبل توطيدها. وأعرب السفير نيكولاس نيمتشيناو عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان. مشيداً بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في مختلف القطاعات. حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان حاكم عجمان.

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