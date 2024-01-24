محمد الشرقي: قطاع ريادة الأعمال يسهم في تطور المجتمعات اقتصادياً ومعرفياً

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية قطاع ريادة الأعمال، في تطور المجتمعات اقتصادياً ومعرفياً، ودور الشباب في دعم المجالات الإبداعية وتطويرها، للوصول إلى أعلى مستويات. جاء ذلك، خلال حضور سموه أولى جلسات مجلس محمد بن حمد الشرقي، تحت عنوان ((ريادة الأعمال ومستقبل المشاريع الناشئة))، والتي استضافت رائد الأعمال الكويتي خالد العتيبي مؤسس شركة طلبات.

وأشار سموه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للشباب ورواد الأعمال، لدورهم الكبير في تطوير قطاع الاقتصاد، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

وتحدث رائد الأعمال خالد العتيبي، عن رحلته في تأسيس تطبيق طلبات من الفكرة إلى التنفيذ، وعدد من المشاريع الناجحة التي ترأسها وعمل فيها، وسلط الضوء على التحديات والفرص التي واجهت المشروع خلال جميع مراحله، وقدّم عدداً من النصائح والتوجيهات للحضور للوصول إلى النجاح.

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