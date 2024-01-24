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أمير الكويت وحاكم رأس الخيمة يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

1/24/2024 7:22:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan) استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لدولة الكويت. ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لأخيه أمير دولة الكويت، بموفور الصحة ودوام العافية، ولشعب الكويت الشقيق بمزيد من التقدم والنماء والازدهار. من جانبه حمّل أمير الكويت، صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والرخاء والازدهار. وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة النماء والتقدم والازدهار لدولة الكويت الشقيقة. وتبادل سموه مع أمير الكويت خلال اللقاء الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كما بحث سموهما عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتعاون الثنائي والعمل الخليجي المشترك بين دولة الإمارات ودولة الكويت بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو آفاق أرحب من التنمية والازدهار والتقدم. متمنياً سموه للكويت وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار والرخاء. لقاء وفي إطار آخر التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي. وهنأ سموه خلال اللقاء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح ولدولة الكويت الشقيقة دوام التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والأخوية الراسخة وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وكان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، قد وصل إلى دولة الكويت الشقيقة أمس في زيارة رسمية، وكان في مقدمة مستقبلي سموه الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، والدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت، وعدد من المسؤولين. أعضاء الوفد ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.

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