منصة «أبهي» للتمويل تعتزم تأسيس مقرها العالمي في أبوظبي

أعلنت ((أبهي))؛ منصة التمويل التي تأسست في باكستان، المدعومة من قبل منظومة التكنولوجيا العالمية ((Hub71))، عزمها تأسيس مقرها العالمي في أبوظبي، بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك لمواصلة مسيرة تطورها وتوسعها على الصعيد الدولي.

وانضمت ((أبهي)) إلى منظومة التكنولوجيا العالمية ((Hub71)) في عام 2022، حيث توسعت أعمالها من خلال الوصول إلى مجموعة كبيرة من الشركات والمستثمرين والهيئات. واستفادت الشركة من فرص النمو التي تتيحها بيئة أبوظبي الداعمة للأعمال، والتي تدعم الشركات خلال جميع مراحل نموها، من التأسيس وحتى طرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك من خلال عقد الشراكات والتعاون مع منظومة واسعة من كبرى الشركات الوطنية والمستثمرين. وتعمل ((أبهي)) حاليًا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، شريك منظومة ((Hub71)) الاستراتيجي، بهدف توسيع وتطوير عملياتها التشغيلية للاستفادة من فرص النمو في الأسواق الناشئة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: تعتبر ((أبهي)) مثالاً واضحاً على مدى سرعة تأسيس الشركات وتوسعها وازدهار أعمالها في أبوظبي. فبعد عام من انضمامها إلى منظومة ((Hub71))، تعمل ((أبهي)) الآن مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتنمية أعمالها، وتعزيز نطاق حضورها خارج أبوظبي.

وتعتبر ((أبهي))، التي تأسست في عام 2021، من أبرز شركات الابتكار الواعدة على مستوى العالم، حيث صُنفِت كواحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي 2023.

وقال عمير أنصاري الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ ((أبهي)): نفخر بتأسيس مقرنا العالمي في أبوظبي، في خطوة تشكل علامة فارقة في رحلة ((أبهي)). فإضافة إلى فرص التوسع في العديد من الأسواق حول العالم، تأتي هذه الخطوة، كدلالة هامة على الفرص التي يوفرها التعاون الاستراتيجي بين ((Hub71))، ومكتب أبوظبي للاستثمار، بما يتميز به من رؤية مستقبلية. وسيمكننا وجودنا بأبوظبي من الاستفادة من بيئة الأعمال الحيوية والدعم القوي لتسريع نمونا وابتكاراتنا.

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