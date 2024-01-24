«دراجون أويل» تستضيف ورشة تحسين الإنتاج وإعادة اكتشاف حقول خليج السويس

استضافت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول المصرية، ورشة عمل في جمهورية مصر العربية الشقيقة على مدار اليومين الماضيين، حملت عنوان ((تحسين الإنتاج وإعادة اكتشاف حقول خليج السويس)).

حضر الورشة أكثر من 20 شركة عاملة في قطاع النفط المصري، استعرضت أحدث التكنولوجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاج وتعزيز الأداء في منطقة خليج السويس باعتبارها عصب الصناعة النفطية المصرية.

واستهلت الورشة بكلمات لفريد الهاشمي، رئيس العمليات التنفيذية ممثلاً عن شركة دراجون أويل في مصر والعراق، وشريف حسب الله، وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج نيابة عن وزير البترول المصري. وأكد الطرفان على أهمية الورشة في تعزيز التواصل بين الشركات النفطية العاملة في منطقة خليج السويس، بما يعود بالفائدة على الجميع، من خلال تبادل الأبحاث والدراسات وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج والاستكشاف.

وعبر المتحدثون، عن شكرهما للرعاية الكريمة لحكومة دبي لمثل هذه المبادرات الهادفة لتعميق التعاون بين الشركاء بما يسهم في نمو الأعمال وزيادة فرص التعاون واستدامته.

وتعكس الورشة التزام دراجون أويل بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، تعزيز التحول الرقمي وتسريع الاستدامة في صناعة البترول، كما شكلت الورشة فرصة قيمة للتفاعل والتعلم من التجارب المتنوعة للشركات الحاضرة مما يعزز التقدم المستمر في هذا القطاع الاستراتيجي.

وتخللت الورشة مناقشة أكثر من 20 ورقة بحثية من شركات القطاع المختلفة، فيما يخص آخر النجاحات المحققة في قطاع البترول المصري. وتعد هذه المبادرة من شركة دراجون أويل تأكيداً على الشراكة البناءة في القطاع، وحرصها علي التعاون المتبادل مع شركات وكوادر قطاع البترول المصري لخدمة وتعزيز المصالح المشتركة لجميع الشركاء.

يذكر أنه مع بداية العام الحالي شرعت شركة دراجون أويل في إنتاج الزيت الخام من حقل الوصل ((شمال صفا))، والذي يعد أول اكتشاف نفطي للشركة بمصر.

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