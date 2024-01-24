تعاون تقني بين معهد الابتكار التكنولوجي و«أسباير» وبوابة المقطع في أبوظبي

أعلن كل من معهد الابتكار التكنولوجي، و((أسباير))، وبوابة المقطع؛ التابعة للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية إثبات مفهوم بهدف إطلاق مجموعة من مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة، وإيجاد الحلول والتطبيقات المتخصصة في المجالات الأرضية والجوية والبحرية.

مثّل الأطراف في توقيع الاتفاقية الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لـ((أسباير))، إلى جانب الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي لموانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع.

ويشمل هذا التعاون مشاريع معنية بتطوير المركبات الأرضية المستقلة المخصصة لنقل البضائع العامة بمختلف الأشكال والأحجام، وهو مفهوم لم يتم تنفيذه بعد في هذا القطاع. وتشمل المشاريع أيضاً تطوير القوارب المستقلة ((التاكسي المائي)) المخصصة لنقل الركاب في مدينة أبوظبي إلى الجزر المجاورة.

وسيتم توظيف العديد من الحلول بهذه المشاريع، ومنها أنظمة الرؤية الحاسوبية والتواصل وأجهزة الاستشعار وأنظمة ليدار، ودمجها مع البنى التحتية الحالية لدى مجموعة موانئ أبوظبي، ما يعزز مستوى الإنتاجية ويسهم في خفض التكاليف والوقت. وقالت الدكتورة نورة الظاهري: ((يؤدي الابتكار التكنولوجي والإبداع دوراً هائلاً في تشكيل مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية.

وستسهم شراكتنا مع معهد الابتكار التكنولوجي وأسباير في تسريع نمو التقنيات الناشئة وتجسيد رؤيتنا المشتركة لعمليات النقل الذاتي وإدارة المخازن، وفي ضوء الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، سنقود معاً الطريق نحو إعادة تشكيل القطاع وسلسلة التوريد والمساهمة في بناء مستقبل تغير فيه التكنولوجيا الطريقة التي تتحرك بها السلع والخدمات مع تحسين جودة الحياة لمجتمعاتنا وأعمالنا)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز