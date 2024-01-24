73 % من الشركات بالإمارات «مستعدة بالكامل» لدمج الذكاء الاصطناعي بأعمالها

كشف مؤشر سيسكو لجاهزية الذكاء الاصطناعي أن 95 % من المستطلعين لديهم استراتيجية ذكاء اصطناعي قائمة أو قيد التطوير، لكن 14 % فقط مستعدون تماماً لدمج الذكاء الاصطناعي في أعمالهم. وأشار المؤشر في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن الاستعداد الاستراتيجي يبرز كونه الجانب الأكثر تطوراً، حيث اعتُبرت 73 % من الشركات ((مستعدة بالكامل)).

تركز توقعات سيسكو للذكاء الاصطناعي لعام 2024 على ما تستطيع الشركات القيام به لتبنّي الذكاء الاصطناعي ودمجه في أعمالها مع اعتماد تدابير ولوائح الثقة والأمن المطلوبة، وكيف يمكن للمبتكرين الاستفادة من هذه التقنية ليحافظوا على تنافسيتهم.

وقالت ريم أسعد، نائب رئيس سيسكو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: ((يُتوقّع أن تحقق الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي فوائد ضخمة لمنطقة الشرق الأوسط. وتعتبر هذه المنطقة رائدة في تبنيها المستمر للتقنيات المتطورة، حيث نشهد اكتشاف الشركات لطرق جديدة لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنمية الإيرادات والحصة السوقية والاستفادة من الابتكار لتلبية احتياجات العملاء المتغيّرة)).

وأضافت: ((تُبيّن اتجاهات الذكاء الاصطناعي هذا العام التطورات الكبيرة وضرورة الحذر المتزايد في وضع استراتيجيات تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره مع مراعاة الحدود الأخلاقية والسلامة واللوائح التنظيمية المتغيرة. وتُعدّ الثقة بين الأشخاص وأنظمة وأدوات الذكاء الاصطناعي أمراً أساسياً وغير قابل للتفاوض.

ويُظهر ذلك أهمية الوضوح بشأن ما يمكن وما لا يمكن للذكاء الاصطناعي فعله بأطر جديدة لشفافية البيانات والمسؤولية وبذل الجهود الجديدة لتثقيف الأشخاص والشركات حول كيفية حدوث التعقيدات وتطوير المهارات التي ستكون مطلوبة للوظائف الجديدة التي تدعم الذكاء الاصطناعي والطرق الجديدة للتعاون مع وضع متطلبات واحتياجات الأشخاص في جوهر هذه الخطوات)).

توقعات

ومن المتوقع توسع الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة ليدخل عالم الشركات التجارية من خلال واجهات المستخدم الطبيعية التي تدعم هذه التقنية ونماذج اللغة الضخمة وتطبيقات الشركات المخصصة وسياق الأعمال المختلفة. وستبدأ نقلة الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي ضمن أطر واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي تحترم حقوق الإنسان وقيمه.

وسيواجه الأفراد والشركات مخاطر متزايدة ناجمة عن التضليل والاحتيال الناتجَين عن استخدام الذكاء الاصطناعي، مما سيدفع شركات التكنولوجيا والحكومات إلى العمل معاً من أجل إيجاد الحلول لهذه المشكلات.

ستتمكن الشركات من تسخير قوة وإمكانات تبسيط واجهة برمجة التطبيقات من خلال إطلاق العنان لمستقبل التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي. وسيؤدي التحديث المستمر إلى التعاون وإنشاء المنصات المتقاربة والحديثة وبعض المساعدة من الذكاء الاصطناعي، وسيكشف عن تجربة برمجية جديدة وبرامج أفضل.

ومع استمرارية الشركات بتحديث تقنياتها سيكون هناك تغيّر أيضاً في تطوير البرمجيات باستخدام أدوات وأساليب وتقنيات جديدة. وسيستفيد المبرمجون من المنصات والتعاون وحتى بعض المساعدة من الذكاء الاصطناعي، لبناء مركز لمجموعات الأدوات، وإطلاق العنان للكفاءة المكتشفة حديثاً كي يتمكنوا من التركيز على تقديم التجارب الرقمية الاستثنائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز