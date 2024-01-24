«دوكاب الهند» توقّع أول اتفاقية شراكة بقطاع الطاقة مع بنك الإمارات دبي الوطني

وقّعت مجموعة دوكاب؛ إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات - ممثلة بشركة دوكاب الهند – أول اتفاقية شراكة مع ((بنك الإمارات دبي الوطني)) لدعم مساعي المجموعة في توسيع نطاق حضورها الدولي وتعزيز اقتصادي البلدين.

وتتماشى الاتفاقية الجديدة مع استراتيجية دولة الإمارات لمواصلة تنويع اقتصادها الوطني وزيادة حجم التجارة غير النفطية مع شركائها التجاريين الدوليين. وتعتبر الهند إحدى أكبر هؤلاء الشركاء. وترتكز الشراكة الجديدة على الإنجازات الأخيرة التي حققتها دوكاب في السوق الهندية، حيث اتخذت المجموعة أخيراً خطوات مهمة لتعزيز حضورها في شبه القارة الهندية من خلال مكتبها الذي افتتحه في بنغالورو مطلع 2023، وهو أول مكتب لشركة دوكاب في منطقة جنوب شرق آسيا.

وقال عبد الناصر الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند: ((ترتبط دولة الإمارات وجمهورية الهند بعلاقات تجارية طويلة وراسخة؛ وقد اكتسبت تلك العلاقات مزيداً من الزخم خلال السنوات الأخيرة مع سعي الإمارات لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتنويع اقتصادها الوطني، وذلك ضمن إطار تركيز الدولة على ((توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية)) كواحدة من أولوياتها الحكومية الخمس لعام 2023. وتؤكد أنشطتنا المتنامية في الهند، وخصوصاً اتفاقية الشراكة الجديدة مع بنك الإمارات دبي الوطني - والذي يعتبر بدوره من المؤسسات الوطنية الرائدة في الإمارات - على الدور المحوري الذي تلعبه المجموعة، والشركات الوطنية بشكل عام، في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية والعالمية لدولة الإمارات)).

ومن جانبه، قال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: ((تعتبر هذه الاتفاقية الجديدة مع بنك الإمارات دبي الوطني الهند، امتداداً لشراكتنا القوية الحالية مع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والتي مكنت المؤسستين من النمو معاً عبر مختلف الأسواق. كما تستند هذه الشراكة إلى التقدم الكبير الذي حققناه أخيراً في السوق الهندية بدعم من مكتبنا الجديد في بنغالـور، والذي يهدف إلى تعزيز عملياتنا وحضورنا في المنطقة وترسيخ مكانة دوكاب كمزود عالمي رائد لحلول الطاقة المتكاملة عالية الجودة)).

طموحات

ومن جهته، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ((نحن في بنك الإمارات دبي الوطني نلتزم بشكل كامل بدعم وتعزيز طموحات النمو لعملائنا. ويمنحنا حضورنا الدولي الواسع، لا سيما في الممرات التجارية الرئيسية، الإمكانات اللازمة لدعم خطط التوسع لعملائنا بشكل فعال من خلال مجموعة شاملة وقوية من الحلول المالية المتقدمة. ويكمل هذه الإمكانات فهمنا العميق لاحتياجات أعمال عملائنا استناداً إلى ما اكتسبناه من خبرات غنية وما أرسينا من علاقات طويلة الأمد مع العملاء. إن علاقتنا الراسخة مع دوكاب، والتي توجت بالشراكة التي أعلنا عنها اليوم، هي شهادة على الإمكانات الاستثنائية التي يتمتع بها البنك)).

وقال مشعل النقبي، المدير المالي لمجموعة دوكاب: تحظى دوكاب بعلاقات طويلة وقوية مع القطاعات الهندية الرائدة؛ إذ تستورد المجموعة 25% من موادها الخام من الهند، وتخدم ما يزيد على 100 عميل في البلاد، وتوفر 263 ألف طن من مكافئ النحاس بما يعادل تزويد 3 ملايين منزل بالطاقة، إضافة إلى توظيف أكثر من 1000 شخص.

وترتبط دوكاب وبنك الإمارات دبي الوطني بشراكة قوية تمتد لأكثر من 20 عاماً، وتوفر دوكاب مجموعة واسعة من الحلول عالية الجودة لقطاع الطاقة العالمي. وتصدر 60% من منتجاتها إلى أكثر من 55 سوقاً في منطقة الخليج وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، والأمريكتين.

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