«البنوك» ترفع سوق دبي بأعلى وتيرة في 3 أشهر

حقق سوق دبي المالي مكاسب جاوزت 11.1 مليار درهم، أمس، بعدما قفز مؤشر السوق بـ 1.8%، أو ما يعادل 73.95 نقطة، بأعلى وتيرة صعود منذ 25 أكتوبر 2023، مدعوماً بإعلان بنك دبي الإسلامي عن نتائج قياسية، وتوزيعات سخية لعام 2023.

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، لأعلى مستوياته في أكثر من 3 أشهر ونصف (15 أسبوعاً تقريباً)، وتحديداً منذ جلسة 4 أكتوبر الماضي، معززاً بعمليات شرائية للمستثمرين الأجانب، استهدفت أسهم البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 703.48 مليارات درهم في نهاية جلسة أمس، إلى 714.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وصعد سهم ((تكافل الإمارات)) بالحد الأقصى عند 0.656 درهم، ليقود ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي المالي.

وارتفع سهم بنك ((دبي الإسلامي)) بـ 8%، عند 6.40 دراهم، مسجلاً أعلى سعر منذ مايو 2022، ليغلق مرتفعاً بأكثر من 7.7% عند 6.29 دراهم، متصدراً تداولات سوق دبي بسيولة جاوزت 299.3 مليون درهم، بما يعادل 30.9% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 968.4 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي، بصعود أسهم ((اكتتاب القابضة)) 6.6%، و((دبي التجاري)) 3.9%، و((إعمار للتطوير)) 3.6%. وارتفع سهم ((الإمارات دبي الوطني)) 4.8% إلى أعلى إغلاق منذ الإدراج، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 144.75 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 338.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 194.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) هامشياً بنسبة 0.02%، إلى مستوى 9655.35 نقطة.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 200.25 مليون درهم، تلاه ((أبوظبي الإسلامي))، جاذباً 109.5 ملايين درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 94.4 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم البنك التجاري الدولي 13.2%، و((الوثبة الوطنية للتأمين)) 13%، و((المستثمر الوطني)) 11.1%، وبنك ((رأس الخيمة الوطني)) 4.8%، و((أبوظبي الأول)) 1.6%.

السيولة

اجتذبت الأسهم في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، سيولة جاوزت 2.1 مليار درهم، موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي، و968.44 مليون درهم في سوق دبي.

وشهدت سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية التداول على نحو 515.44 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 33 ألف صفقة.

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