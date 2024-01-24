117 شركة مالية جديدة في دبي 2023 بارتفاع 25 %

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن تحقيق نمو استثنائي خلال عام 2023، حيث قامت بترخيص وتسجيل عدد قياسي من الشركات يبلغ 117 شركة خلال عام 2023، وهي زيادة بواقع 25% عن العام السابق.

وشهدت السلطة نمواً في التراخيص في مختلف قطاعات الخدمات المالية خلال العام، مع زيادة بنسبة 125% على أساس سنوي في عدد مديري الأصول وصناديق التحوط المؤسسين في مركز دبي المالي العالمي. علاوة على ذلك، أصبحت بورصة مركز دبي المالي العالمي، ناسداك دبي، في نوفمبر 2023 أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 27 مليار دولار، ويشمل ذلك أكثر من 60% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي. وتستمر بورصة ناسداك دبي باحتلال ثاني أكبر مكان في العالم للصكوك المدرجة.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: ((إن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عام 2023 هي خير شاهد على تفانينا في الرقابة على الحاضر وصياغة شكل المستقبل. هدفنا هو اعتلاء المكانة البارزة على الصعيد الدولي وتنفيذ أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية، مسترشدين بالرؤية الاستراتيجية الثاقبة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة – بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33)).

ولم تكن الزيادة في عدد الشركات المرخصة هي النمو الوحيد الذي شهدته هذه الفترة، حيث خطت السلطة خطى كبيرة لزيادة وتعزيز العلاقات مع الجهات التنظيمية المحلية والدولية والشركاء المحليين والعالميين. وقامت السلطة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز أواصر التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأنشأنا شراكة مع سلطة النقد في هونغ كونغ بهدف استكشاف أفضل السبل لتطوير الاستجابات السياسية والتنظيمية لدعم وتمكين تمويل المسائل المرتبطة بالمناخ في الشرق الأوسط وآسيا. ويعتبر مؤتمر تمويل المناخ المشترك المقرر عقده في هونغ كونغ في الخريف المقبل هو أول المبادرات الرائدة لهذه الشراكة.

وتأكيداً على التزام وحرص سلطة دبي للخدمات المالية بتسريع تطوير الأسواق المالية المستدامة في مركز دبي المالي العالمي، أعلنا خلال يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP28 عن إعفاء المصدرين الراغبين بإدراج أوراقهم المالية المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي من كل الرسوم النظامية طوال عام 2024.

وقد اختتم فاضل كلمته قائلاً: ((مع عزمنا على الاستمرار بالارتقاء بإنجازاتنا في سنة 2024، ستبقى المواضيع الاستراتيجية الرئيسية الأربعة، ألا وهي الإنجاز والمشاركة والابتكار والاستدامة، في صلب أهدافنا وأساس عملنا، ليس فقط لاستيفاء المعايير، بل لوضعها، ولضمان الاستدامة والابتكار والتقدم في المجال المالي)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز