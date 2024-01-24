الارتفاعات الأخيرة في سوق الأسهم لا تجذب صغار المستثمرين

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انتعاشاً قوياً أواخر عام 2023، فقد ارتفع كل من مؤشري ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 16% منذ أواخر أكتوبر، وحققا كذلك أرقاماً قياسية جديدة الأسبوع الماضي.

ويبتعد مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، والذي يعد أكثر عرضة للارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض، بنسبة 5% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويغذي التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة هذه المكاسب. ومع ذلك، لا يندفع الجميع نحو الاستثمار، فبالنسبة للعديد من المستثمرين الأفراد، لا يزال النقد هو ملك الاستثمارات.

وقد بلغ صافي مشتريات الأفراد من الأسهم الأمريكية 11.7 مليار دولار في جلسات التداول العشر حتى 16 يناير، وفقاً لبيانات من شركة فاندا للأبحاث الاستشارية، ويقارن ذلك بذروة بلغت 17 مليار دولار في الفترة المماثلة في فبراير الماضي عندما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 18%.

ولدى صغار المستثمرين أسباب عدة للبقاء على الهامش في الوقت الحالي، حيث لا تزال الأدوات النقدية وشبه النقدية - مثل حسابات التوفير ذات العائد المرتفع وشهادات الإيداع وصناديق سوق المال - تقدم عوائد لم تشهدها منذ سنوات.

ويظهر مؤشر لأكبر 100 صندوق لسوق المال تديره شركة كران داتا - والذي يتتبع الصناعة - أن متوسط العائدات يبلغ حالياً 5.16%، وقد تدفق أكثر من 1.1 تريليون دولار إلى صناديق سوق المال الأمريكية العام الماضي، وفقاً لمعهد شركات الاستثمار.

واستمرت التدفقات الواردة هذا العام، حيث وصل إجمالي الأصول في الصناعة إلى مستوى قياسي بلغ 5.97 تريليونات دولار هذا الشهر. ولجأت بعض شركات الوساطة إلى ((نقل النقد)) (تحويل النقد غير المستثمر إلى حسابات التوفير أو صناديق سوق المال) كمصدر للودائع منخفضة التكلفة. وبالنسبة لهم، يشكل حذر المستثمرين ضربة مزدوجة، فهم لا يكسبون أقل من عمولات التداول فحسب، بل يحققون صافي فوائد أقل أيضاً.

ومن المؤكد أن المزيد من التداول سيساعد شركة تشارلز شواب، والتي تحتاج إلى إدخال نقد جديد ليحل محل الاقتراض المؤقت المكلف الذي لجأت إليه لتجاوز أزمة البنوك الإقليمية العام الماضي.

بدلاً من ذلك، قالت الشركة إن عدد متوسط التداولات اليومية انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الرابع 2023 على الرغم من إضافة الشركة نحو 3.8 ملايين حساب وساطة جديد العام الماضي. في المقابل، قفز حجم الأموال النقدية المودعة في صناديق شواب لسوق المال بنسبة 70% إلى 477 مليار دولار خلال الربع الرابع.

وتحصل شواب على رسوم بنسبة 0.26% على هذه الصناديق، ولكنه مبلغ ضئيل مقارنة بما يمكن أن تحققه من خلال استثمار أموال العملاء للعمل بنفسها في مناخ أسعار الفائدة المرتفعة الحالية. ويمكن أن تدفع شواب المزيد لجعل العملاء يحتفظون بأموالهم غير المستثمرة في حسابات الوساطة الخاصة بهم، ولكن هذا من شأنه أن يرفع تكاليف تمويلها.

وبينما يبدو أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، فإن صناع السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفضها. وبافتراض تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ستنخفض أسعار الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي إلى ما بين 4.5 و4.75% بحلول نهاية عام 2024؛ وقد لا يكون هذا الاحتمال كافياً لدفع المستثمرين الأفراد إلى العودة سريعاً مرة أخرى.

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