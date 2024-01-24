دروس «بريكست» مريرة والتحديات أمام المملكة المتحدة كبيرة

تعد الشعبوية شكلاً قوياً من أشكال السياسة الديمقراطية، لكنها لسوء الحظ مدمرة أيضاً، إذ تُضعف المؤسسات، وتضر بالنقاش، وتجعل السياسات أسوأ. لذلك، يمكن لها تهديد الديمقراطية الليبرالية نفسها. وفي هذا السياق، تقدم ملحمة ((بريكست)) دروساً في المخاطر، فقد دمرت بالفعل ما كان ينظر إليها لأمد طويل على أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في العالم قاطبة.

ويعرض كتاب حديث بعنوان ((ما الخطأ الذي وقع مع بريكست: وما يمكننا فعله بشأنه))، الذي ألفه الزميل، بيتر فوستر، القصة على نحو رائع.. يكشف الكتاب كيف غلف تحالف شعبوي كلاسيكي من المتعصبين والانتهازيين، تحليلات مبسطة في خطابات ساخنة وأكاذيب صريحة، لإضعاف العلاقات الاقتصادية الأكثر أهمية للمملكة المتحدة وتهديد استقرارها الداخلي. لكن لحسن الحظ، ثمة فرصة للتعلم من هذه التجربة والبدء في وضع الأمور في نصابها الصحيح.

في الواقع كان من المؤكد أن ((بريكست)) سيسير في الاتجاه الخاطئ، لأنه استند إلى افتراضات زائفة. فلا يمكن للدول أن تتمتع بالسيادة التامة في التجارة، لأنها تستلزم طرفاً واحداً آخر على الأقل. وبالتالي جاء إنشاء قواعد السوق الموحدة لأن البديل سيكون أنظمة مختلفة، مع ما يعنيه ذلك من تجارة أكثر تكلفة وأصغر حجماً. وكان لزاماً أن تكون هناك مؤسسة تقرر ما إذا كانت الدول ملتزمة بالقواعد التي تم الاتفاق عليها، وهو الدور الذي لا غنى عنه الذي تضطلع به محكمة العدل الأوروبية.

وهكذا، كان تأسيس السوق الموحدة عملاً مهماً لتبسيط العمليات التنظيمية، ومغادرتها (السوق) سيتسبب في زيادة أعباء اللوائح التنظيمية لأي شركة تحاول البيع في كل من المملكة المتحدة ولاتحاد الأوروبي، ما سيثبط هذه الشركات، وهو ما حدث بالفعل. وكما أظهر كتاب فوستر، فإن الشركات الأصغر هي الأكثر معاناة تحت وطأة هذه الأعباء.

وعلى المدى القصير، تمتعت الشركات القائمة بتكاليف منخفضة - رأس المال والمعرفة والعلاقات، لكن تكاليف إعادة إنشاء هذه الأصول من جديد ستكون أعلى كثيراً مقارنة باستغلال ما كان موجوداً بالفعل. لذلك، لنفترض أن شركة ما تفكر في دخول سوق الاتحاد الأوروبي اليوم، فهل، مع تساوي العوامل الأخرى، سيكون من المنطقي أن تجعل مقرك في المملكة المتحدة بدلاً من الدول الـ27 الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)؟ بالطبع لا. ما يعني أن هذا الانفصال سيزداد ويتعمق بمرور الوقت. وينطبق الأمر نفسه على العلاقات الشخصية والتعليم، وخبرات العمل، أو العمل كمبدع، أو استشاري، أو محامٍ. وإجمالاً، لم يؤد هذا التحرير المزعوم إلا إلى الحد فعلياً من حرية ملايين الأشخاص في الجانبين.

إذن من هذا الذي ازدادت حريته؟ إنهم فقط الساسة البريطانيون، إذ بإمكانهم التصرف بحرية أكبر مما قبل، عندما كانوا ملتزمين بقواعد الاتحاد الأوروبي. وماذا فعلوا بهذه الحرية؟ لقد كذبوا، أو الأسوأ منذ ذلك هو أنهم فشلوا في فهم ما اتفقوا عليه فيما يتعلق ببروتوكول إيرلندا الشمالية. فقد هددوا بانتهاك القانون الدولي، حتى أنهم اقترحوا إلغاء آلاف التشريعات المعمول بها منذ عضويتهم في الاتحاد الأوروبي، بغض الطرف عن العواقب. باختصار، لقد دمر هؤلاء الأشخاص سمعة البلاد فيما يتعلق بالحس السليم والاعتدال واللياقة. وكل ذلك نتيجة طبيعية للمزيج الشعبوي الكلاسيكي، المؤلف من جنون العظمة، والجهل، والعداء للأجانب، وعدم التسامح مع المعارضة، والعداء تجاه المؤسسات المقيدة لهم.

رغم ذلك، فإننا لم نفقد كل شيء بعد، فقد نشأت بعض الأشياء الجيدة، في الوقت الحالي على الأقل. فلقد تخلص الحزب الحاكم سلمياً من رئيسي وزراء؛ بوريس جونسون وليز تراس. أما خليفتهما، ريشي سوناك، فليس حالماً، ولا حتى زعيم المعارضة، كير ستارمر، وهو أمر يبعث على البهجة.

كذلك يعلم كثيرون بكل تأكيد أن التحديات التي تواجه البلاد، سواء البنية التحتية غير الملائمة، وتباطؤ الإبداع، وانخفاض الاستثمار وضعف أداء الشركات، والتباينات الإقليمية الضخمة، والتفاوت المرتفع في الدخل، لم يكن ذي صلة بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، أثبتت الفرص المتاحة لعقد صفقات تجارية عالمية تحويلية أنها أمر بالغ الصعوبة. وعلى حد تعبير فوستر، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان ((عملية إلهاء هائلة)). لقد كانت هذه السياسة ((أداء مسرحياً)) حافلاً بالأصوات والغضب ولا ينم عن أي شيء معقول. وقد تعلم أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي هذا الآن على الأقل.

إنني أشرت فيما سبق إلى أن محاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي من جديد حالياً ستكون خاطئة. لكن من الممكن السعي نحو تحسينات في علاقة المملكة المتحدة به، خاصة في حركة الأشخاص والعمالة، والمعايير التنظيمية، خاصة في المواد الغذائية والمصنوعات. ولا نفع في الحياد تجاه هذه الأخيرة.

وفي هذا الصدد، هل يكون من المنطقي إرساء لوائح تنظيمية خاصة بالمملكة المتحدة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أو آلية لتعديل حدود الكربون؟ وبشكل أكثر جرأة، فإن الحجج الآن قوية لصالح العودة إلى الاتحاد الجمركي، وبالتالي إزالة الصعوبات التي خلقتها قواعد المنشأ الآن.

إن المملكة المتحدة يتعين عليها محاولة تسوية الخلافات مع الاتحاد الأوروبي. وحري بحكومتها أيضاً التحرك نحو تحسين أدائها الاقتصادي. لكن إذا فشلت الحكومة التالية في تحسين المسار الاقتصادي ستعود هذه الشعبوية على نحو أسوأ، وليس ثمة شيء على المحك أقل من هذا.

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